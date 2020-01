O Φέντερερ θυμάται τις μαγικές στιγμές του στο Australian Open (vid)

Το Australian Open μαζί με το Wimbledon είναι τα αγαπημένα του Grand Slam.

Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει πολλούς τίτλους και στα δυο ενώ είναι ο μοναδικός με 100 νίκες και στα δυο!

Ο "Βασιλιάς" λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του στον 4ο γύρο του ΑΟ με τον Μάρτον Φούτσοβιτς θυμήθηκε με την βοήθεια της τεχνολογίας τις μαγικές του στιγμές στη Μελβούρνη.

Τον πρώτο αγώνα το 2000, το πρώτο τρόπαιο το 2004, τον τελικό με τον Ναδάλ το 2009 που κέρδισε ο Ισπανός, τον τελικό του 2017 και άλλες μοναδικές στιγμές.

"I was a bit wild at the time!" @rogerfederer relives his highs and lows at the Australian Open pic.twitter.com/IBna944EDI

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 25, 2020