Australian Open: Η Σάκκαρη "παίζει" με την κάμερα πριν την είσοδο της (vid)

Σε πολύ καλή διάθεση η Μαρία Σάκκαρη πριν τον αγώνα της με την Πέτρα Κβίτοβα.

Πως να μην είναι άλλωστε; Παίζει για πρώτη φορά στον 4ο γύρο στο Australian Open και ίσως να βρεθεί και στους "8".

Η Μαρία πριν από την είσοδο της στο Rod Laver Arena "έπαιξε" με την κάμερα και μας αποχαιρέτησε για να μας ... συναντήσει στο κορτ!

This is the best thing you'll see all tournament #AO2020 | #AusOpen |@mariasakkari pic.twitter.com/MOpcUvxtnC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020