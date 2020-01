Australian Open: Η Κβίτοβα «διψάει» για διάκριση (vid)

To 2019 έφτασε έως τον τελικό του ΑΟ και ηττήθηκε από την Ναόμι Οσάκα.

Φέτος η Ναόμι Οσάκα έμεινε εκτός συνέχειας νωρίς αλλά η Πέτρα Κβίτοβα είναι στον 4ο γύρο και θα παλέψει με τη Μαρία Σάκκαρη για τους "8".

Εάν συνεχίσει ίσως βρει στο διάβα της την Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Κβίτοβα (Νο8) έχει μάθει στα δύσκολα. Μόνο εύκολο δεν είναι αλλά δεν έχει μάθει στα εύκολα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να κερδίζεις δυο Grand Slam και μάλιστα το Wimbledon.

Δεν είναι εύκολο να δεχτείς επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι σου και να συνεχίσεις...

Η Τσέχα είναι εδώ και παλεύει κάθε ημέρα...

Never. Give. Up.

In 30 minutes, @Petra_Kvitova continues her quest to keep defying the odds.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/W6noP0ybJw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020