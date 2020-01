Australian Open: Μεντβέντεφ - Βαβρίνκα στον 4ο γύρο (vid)

Για 2η σερί χρονιά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε 6-4, 6-3, 6-2 του Αυστραλού Πόπιριν και θα παίξει στους "16" με τον Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός νικητής του 2014 επέστρεψε μετά από 3 χρόνια απουσίας στον 4ο γύρο αφού ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζον Ίσνερ. O Σταν προηγήθηκε με 6-4 και 4-1 στο 2ο σετ και ο Αμερικανός αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Βαβρίνκα και Μεντβέντεφ έχουν παίξει δυο φορές και τις δυο σε Grand Slam. Ο Ρώσος έχει 2 νίκες σε US Open 2019 και στο Wimbledon 2017.

