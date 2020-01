Australian Open: Ναδάλ - Κύργιος πρώτη φορά στη Μελβούρνη (vids)

Ένα πραγματικά ενδιαφέρον ζευγάρι προέκυψε στον 4ο γύρο του ΑΟ.

O Ράφα Ναδάλ θα συναντήσει τελικά τον Νικ Κύργιο τη Δευτέρα στη Μελβούρνη και θα παλέψουν για το εισιτήριο των "8".

Οι δυο τους άσπονδοι... εχθροί. Ο Κύργιος έχει μιλήσει πολλές φορές ειρωνικά για τον Ισπανό και ειδικά όταν τον κέρδισε τελευταία φορά στο Μέξικο.

Ο Ναδάλ από την άλλη λέει συνεχώς πως δεν τον απασχολεί τι λέει και τι κάνει ο Νικ και θέλει να ... απαντάει στο γήπεδο.

Πάντως στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ναδάλ έχει ελαφρύ προβάδισμα με 4-3. Ο Κύργιος τον έχει κερδίσει σε Wimbledon, Σινσινάτι και Ακαπούλκο ενώ ο Ναδάλ έχει την τελευταία νίκη το 2019 στο Wimbledon.

Θα είναι η 8η μάχη τους και η πρώτη στη Μελβούρνη. Σε Grand Slam έχουν παίξει μόνο στο Wimbledon και το σκορ είναι 1-1.

Απίστευτος αγώνας

Για να φτάσει στον 4ο γύρο ο Αυστραλός επικράτησε 6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-7 (7),7-6 (8).

Μάλιστα στο 3ο σετ και στο τάι μπρέικ ο Κύργιος έφτασε σε ματς πόιντ (6-5) αλλά το έσβησε ο Ρώσος για να μειώσει σε 2-1.

Ο Ρώσος θα κερδίσει και το επόμενο σετ πάλι στο τάι μπρέικ και η διαφορά τους θα λυθεί στο σούπερ τάι μπρέικ του 5ου!

Εκεί ο Κύργιος αρχίζει με 3-0 αλλά θα ισοφαριστεί σε 3-3 και ο Ρώσος θα φτάσει στο 4-3! Ο Κύργιος θα επιστρέψει (6-5) αλλά θα ισοφαριστεί σε 6-6.

Η μάχη θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον. Νέα ισοπαλία (7-7) και προβάδισμα 7-8 για τον Κατσάνοφ.

Ο Κύργιος ισοφαρίζει σε 8-8 μέσα σε πανζουρλισμό από την εξέδρα και με ψυχραιμία θα κάνει το 9-8!

Τελικά θα κερδίσει με 7-6 (8) και θα πάρει τον αγώνα μετά από 4.26! Ήταν ο μεγαλύτερος αγώνας σε διάρκεια του κερδίζει ο Νικ.

Οι άσοι ήταν 33-21 για τον Κύργιο, οι winners 97-75 πάλι για τον Νικ και τα αβίαστα 52-44. Ο νικητής είχε 191 πόντους και ο ηττημένος 185.

Ο Νικ είναι για 3η φορά στους "16" και η μεγαλύτερη του επιτυχία στο ΑΟ είναι ο προημιτελικός του 2015.

