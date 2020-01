Australian Open: Στους "16" ο Ναδάλ περιμένει τον Κύργιο (vids)

Πιστός στο ραντεβού του ο Ράφα Ναδάλ είναι και το 2020 στον 4ο γύρο του Australian Open.

Ο παίκτης που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε εύκολο έργο στον 3ο γύρο αφού έπαιξε με τον συμπατριώτη του στην εθνική Ισπανίας Καρένο Μπούστα στους "32".

Μαζί κέρδισαν πριν από λίγους μήνες το Davis Cup αλλά τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Ράφα επικράτησε 6-1,6-2, 6-4 σε 1.38' και είναι στους "16".

Είναι για 13η φορά στον 4ο γύρο αφού στα χρόνια που συμμετέχει μόνο το 2004, στην πρώτη του, είχε μείνει στον 3ο γύρο και φυσικά το 2016 όπου έμεινε στον 1ο.

Ο Ράφα θα περιμένει πλέον τον νικητή του αγώνα του Κύργιου με τον Κατσάνοφ για να μάθει τον αντίπαλο του στον αγώνα της Δευτέρας.

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός έχει κερδίσει το τρόπαιο το 2009 ενώ έχει παίξει στους τελικούς του 2012, του 2014, του 2017 και το 2019.

In the battle of the Spaniards, @RafaelNadal dispatches of compatriot Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 to reach the fourth round at the #AusOpen for the 13th time.#AO2020 pic.twitter.com/WvNo5nfOUN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020