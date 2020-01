To 2000 στον 1ο γύρο του Australian Open κέρδισε τον Μάικλ Τσανγκ με 6-4, 6-4, 7-6 (5) και πέτυχε τη πρώτη του νίκη στο τουρνουά.

Μετά από 20 χρόνια και 6 κατακτήσεις την 24η Ιανουαρίου 2020 ο Φέντερερ επικράτησε με 3-2 του Τζον Μίλμαν και έφτασε τις 100 νίκες στο ΑΟ.

Είναι ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που φτάνει τις 100 στο τουρνουά ενώ το ίδιο πέτυχε το 2019 στο Wimbledon όπου έχει 101 νίκες.

Στο Roland Garros o Ναδάλ είναι 1ος με 93 και στο US Open ο Κόνορς με 98.

