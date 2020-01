Australian Open: Ζωντανός μετά από τη μάχη με τον Μίλμαν ο Φέντερερ (vids)

Με ιδρώτα, αίμα, κόπο και μυαλό ο Ρότζερ Φέντερερ μετά από 4 ώρες και 3' αγώνα προκρίθηκε στο τάι μπρέικ του 5ου σετ επί του Τζον Μίλμαν για 18η φορά στον 4ο γύρο του Australian Open.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ από την αρχή έως το τέλος και ενώ ο Μίλμαν έφτασε μια ανάσα από τη νίκη (8-4) στο σούπερ τάι μπρέικ έχασε από τον "Βασιλιά".

Ο Φέντερερ επικράτησε λοιπόν με 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7-6 (8) του Αυστραλού και την Κυριακή θα παίξει για μια θέση στους "8" με τον Μάρτον Φούτσοβιτς (Ουγγαρία).

Ο αγώνας

O Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκε πίσω με 4-1 στο 1ο σετ, μείωσε σε 5-4 με μπρέικ αλλά το έχασε με 6-4 με μπρέικ του Μίλμαν.

Ο Ελβετός κέρδισε τα δυο επόμενα σετ για να προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Αυστραλός επέστρεψε στο 4ο από το 3-2, με μπρέικ έκανε το 4-3 έπειτα το 5-3 και ισοφάρισε σε 2-2.

Το 5ο σετ ήταν συναρπαστικό! Ο Μίλμαν με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1. Ο Φέντερερ θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 2-2 και θα προηγηθεί με 3-2. Ο Αυστραλός ισοφαρίζει σε 3-3 και έχει διπλό μπρέικ ποιντ στο 7ο.

Ο 38χρόνος σβήνει και τα 2 μπρέικ ποιντ και κερδίζει το γκέιμ (4-3). Τα λάθη όμως του Φέντερερ αλλά και η κούραση θα φέρουν το 4-4.

Με όπλο το σερβίς του ο Ελβετός θα περάσει πάλι μπροστά με 5-4 και ο αντίπαλος του θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο (5-5).

Το 11ο γκέιμ πάει στον "Βασιλιά" αλλά ο Αυστραλός θα στείλει το σετ και τον αγώνα στο σούπερ τάι μπρέικ!

Εκεί ο Μίλμαν θα ξεκινήσει με 3-0 και θα φτάσει στο 5-2. Ο Ελβετός θα μειώσει σε 5-4 αλλά ο Μίλμαν με winner θα κάνει το 6-4 και εν συνεχεία το 8-4.

Ο Φέντερερ με 5 σερί πόντους θα κάνει την μεγάλη ανατροπή και θα συνεχίσει και στη 2η εβδομάδα!

Ο Ελβετός είχε 16-11 άσους, 6-4 διπλά λάθη, 62-40 winners και 82-48 αβίαστα λάθη!

