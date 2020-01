Australian Open: Απίθανη Γκάουφ απέκλεισε την κάτοχο του τίτλου Οσάκα (vids)

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που το τρώνε κρύο... Αυτό ισχύει και στο τένις.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η Ναόμι Οσάκα κέρδιζε με 6-3, 6-0 την Κόκο Γκάουφ στον 3ο γύρο του US Open.

H 15χρόνη Κόκο κλαίει... Λίγους μήνες αργότερα συμμετέχει για 1η φορά στην καριέρα της στο Australian Open.

Την 24η Ιανουαρίου συναντά πάλι την Ναόμι στον 3ο γύρο του Australian Open και την κερδίζει με 6-3, 6-4 σε 1.03.

Η Κόκο στα 15 της είναι στους "16" του Australian Open όπως ήταν το 2019 στους "16" του Wimbledon!

Στο 1ο σετ ενώ το σκορ είναι στο 3-3 η Αμερικανίδα με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 και θα κερδίσει με 6-3. Στο 2ο η Ιαπωνέζα πίεσε, ξεκίνησε με μπρέικ αλλά η Κόκο έφτασε σε μπρέικ και πήρε τελικά το παιχνίδι.

Στον 4ο γύρο θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Ζανγκ με την Κένιν.

