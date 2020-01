Τσιτσιπάς: Πρώτα ησυχία και μετά χαμός από τους fans του! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη στιγμή με τον Ράονιτς θέλοντας να περάσει στην επόμενη φάση του Australian Open.

Το ελληνικό χρώμα στις εξέδρες είναι έντονο και φυσικά ο Τσιτσιπάς έχει την απόλυτη στήριξη των ομογενών οι οποίοι έκαναν φασαρία με... ησυχία για τον κορυφαίο Ελληνα τενίστα.

Quiet, please.

@StefTsitsipas is about to start & his fans are about to make plenty of noise! #AusOpen pic.twitter.com/CWMVK8D8oo

— ATP Tour (@atptour) January 24, 2020