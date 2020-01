Australian Open: Ένα βήμα πιο κοντά στον Ναδάλ ο Κύργιος (vids)

Στον 3ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας επικράτησε με 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 του Σιμόν και στον επόμενο γύρο θα παίξει είτε με τον Ίμερ είτε με τον Κατσάνοφ.

Ο Νικ θέλει σαν... τρελός να συνεχίσει και στον 4ο για να παίξει, εάν όλα πάνε καλά, με τον Ναδάλ αλλά και για μαζέψει χρήματα για τους πυρόπληκτους.

Θυμίζουμε πως για κάθε σετ που κερδίζει ο ΜάκΕνρο δίνει 1000 δολάρια για αυτό τον σκοπό!

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.49'. Ο Νικ 28-8 άσους, 67-39 winners αλλά και 40-29 αβίαστα.

@NickKyrgios breaks Simon for a 6-5 lead in the fourth. He's one game away from the third round. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/f7AAuC1oev

Nick reigns supreme @NickKyrgios holds firm against Gilles Simon, def. the Frenchman 6-2 6-4 4-6 7-5 and reaching the third round at the #AusOpen for the fourth time.#AO2020 pic.twitter.com/LsSeFKzPDf

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020