Το εμπόδιο της Μάντισον Κις θα κληθεί να ξεπεράσει την Παρασκευή η Μαρία Σάκκαρη για να προκριθεί για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του ΑΟ.

Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε με 7-6 (3), 6-2 της Ρωσίδας Ρους στον 2ο γύρο και συνεχίζει στο τουρνουά.

Οι δυο τενίστριες δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Η Κις είναι Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ είχε φτάσει έως το Νο7!

Στο Australian Open έχει παίξει στον ημιτελικό του 2015 ενώ το 2017 είχε αγωνιστεί στον τελικό του US Open.

Comes up with the goods when it matters @Madison_Keys plays a solid tiebreak to clinch the opening set 7-6(3) against Arantxa Rus.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/alvlFMaQbM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020