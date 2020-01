Australian Open:Μια ... ανάσα από τις 100 νίκες ο Φέντερερ (vids)

Μια νίκη μακριά από την 100η του στο Australian Open είναι ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός που έχει κερδίσει 6 φορές τον τίτλο στη Μελβούρνη, με τελευταία το 2018, επικράτησε με 6-1, 6-4, 6-1 (σε 1.32') του Φίλιπ Κραϊνοβιτς στον 2ο γύρο και έφτασε τις 99 νίκες στο τουρνουά.

Πλέον την Παρασκευή απέναντι στον Αυστραλό Μίλμαν θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στις 100 και να προκριθεί στους "16".

Ο Φέντερερ μετράει πλέον 21 συμμετοχές στο ΑΟ (ρεκόρ) και στις 21 έχει παίξει τουλάχιστον στον 3ο γύρο του τουρνουά.

To παιχνίδι με τον Κραϊνοβιτς ήταν μονόλογος του Ελβετού ενώ ο Σέρβος στο 3ο σετ και στο 2-1 (Φέντερερ) ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ αφού είχε έντονες ενοχλήσεις στον δεξί αγκώνα.

Στο 7ο γκέιμ του 3ου σετ ο Σέρβος έσβησε 2 ματς πόιντ του Φέντερερ αλλά εκείνος αξιοποίησε το 3ο και έφτασε στη νίκη.

Οι άσοι ήταν 14-4 για τον Φέντερερ, που δεν υπέπεσε σε κανένα διπλό λάθος (0-2), οι winners ήταν 22-42 και τα αβίαστα 14-24 με τον Ελβετό να κάνει τα λιγότερα.

