Σάλο έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης η απόφαση της ασφάλειας του Melbourne Park να διώξει από τις εγκατστάσεις του Έλληνες φιλάθλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα της Σάκκαρη με την Χιμπίνο.

Μερίδα Ελλήνων φιλάθλων αναγκάστηκε να φύγει εκτός του πάρκου με απόφαση της ασφάλειας χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστή η αιτία της απόφασης.

Κάποιοι καταγγέλουν ρατιστική συμπεριφορά της αστυνομίας. Σίγουρα θα υπάρξει και ανακοίνωση για το θέμα...

A group of raucous Greek supporters have been ejected from the Australian Open before accusing officials of a “racist approach”.

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) January 22, 2020