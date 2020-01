Παθιάστηκε με τους Έλληνες στην εξέδρα και ζήτησε ουκ ολίγες φορές να φωνάξουν περισσότερο και να την... σπρώξουν στη νίκη στο παιχνίδι με την Χιμπίνο.

Η Μαρία τα κατάφερε και είναι στον 3ο γύρο.

Βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο 2ο σετ αλλά ανέτρεψε τα πάντα, ξεπέρασε τον τραυματισμό της και με την βοήθεια των ομογενών στην εξέδρα έφτασε στον στόχο της.

Στο φινάλε του αγώνα και ενώ είχε στο 5-4 και στο 40-0 καλεί με τα χέρια της τον κόσμο να σηκωθεί να φωνάξει και να πανηγυρίσει μαζί της μια μεγάλη νίκη!

Οι Έλληνες ομογενείς δεν σταμάτησαν να την εμψυχώνουν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ενώ μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα το μενού είχε φωτογραφίες και αυτόγραφα!

Get @mariasakkari snags a break to go up 5-4. She'll serve for the match.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/1SPrHuitcn

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020