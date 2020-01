Για 13η φορά σε 16 συμμετοχές ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στον 3ο γύρο του AO.

O 7 φορές νικητής του τουρνουά επικράτησε με 6-1, 6-4, 6-2 σε 1.35 του Ιάπωνα Ίτο και την Παρασκευή στον 3ο γύρο θα παίξει με τον επίσης Ιάπωνα Νισιόκα.

Ο Τζόκοβιτς είναι φυσικά το φαβορί για την πρόκριση στους "16" και θυμίζουμε πως στους "8" εάν όλα πάνε καλά και για τους δυο θα "συναντήσει" τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Οι άσοι ήταν 16-9 για τον "Νόλε", ο οποίος είχε 5-1 διπλά λάθη αλλά και 17-29 αβίαστα λάθη. Οι winners ήταν 31-18 για τον Σέρβο.

Moving towards the Round of 32 @DjokerNole defeats Ito 6-1 6-4 6-2 as the defending champion continues his fine form in Melbourne. #AusOpenpic.twitter.com/Aro71qaPF4

— ATP Tour (@atptour) January 22, 2020