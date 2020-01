Australian Open: Στον 3ο γύρο η Οσάκα (vid)

Σε 1.20' η Ναόμι Οσάκα κέρδισε με 6-2, 6-4 την Κινέζα Ζενγκ και είναι στον 3ο γύρο του Australian Open.

Η Ιαπωνέζα δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στο παιχνίδι της και έκανε άλλο ένα βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2019.

Στον 3ο γύρο θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Γκάουφ και την Κριστέα.

Σε άλλο αγώνα του 2ου γύρου η Ναβάρο απέκλεισε με 7-6 (6), 7-6 (6) την Σαμπαλένκα (Νο11) σε 2.11'.

