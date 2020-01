Χιμπίνο - Σάκκαρη 0-2: Στους «32» του Australian Open η Μαρία! (vids)

Με πείσμα ελληνικό και με την βοήθεια της εξέδρας η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 7-6 (4), 6-4 της Χιμπίνο Νάο και προκρίθηκε στους "32" του Australian Open.

Ο αγώνας με την Ιαπωνέζα τενίστρια που είναι στο Νο103 της παγκόσμιας κατάταξης μόνο εύκολος δεν ήταν αλλά η Μαρία έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα και παρά και τον μικροτραυματισμό της στο πόδι στο 2ο σετ πήρε τη νίκη σε 1.43'.

Επόμενη αντίπαλος για την Σάκκαρη στον 3ο γύρο θα είναι η νικήτρια του αγώνα Κις (Νο11)-Ρους.

Η Μαρία είναι για 3η φορά στην καριέρα της στους "32" του AO αφού τα είχε καταφέρει το 2017 και το 2019 και την Παρασκευή θα ψάξει το βήμα παραπάνω και την είσοδο της στους "16".

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη θα φτάσει σε μπρέικ στο 2-0 και εν συνεχεία θα προηγηθεί με 3-0. Η Χιμπίνο θα μειώσει σε 3-1 και θα έχει διπλό μπρέικ ποιντ.

Η Μαρία θα το σβήσει για να αυξήσει τη διαφορά (4-1) αλλά η Ιαπωνέζα δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.

Μειώνει σε 4-2 και από το 5-2 θα φτάσει στο 5-4. Η Ελληνίδα έχει σετ πόιντ στο 10 γκέιμ αλλά θα το σβήσει η Ιαπωνέζα για να οδηγηθούμε στο 5-5.

Στο 12ο γκέιμ η Σάκκαρη θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ αλλά η Χιμπίνο θα σβήσει και τα δυο και θα ισοφαρίσει σε 6-6.

Στο τάι μπρέικ θα κερδίσει με 7-4 και σε ακριβώς 1 ώρα θα κατακτήσει το 1ο σετ με 7-6 (4).

Ανατροπή και επικράτηση

Με πείσμα η Σάκκαρη θ' ανοίξει με μπρέικ το 2ο σετ (1-0) και στο 2ο γκέιμ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ της Χιμπίνο για φτάσει στο 2-0!

Η Ιαπωνέζα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 και θα προηγηθεί με 3-2 με την Σάκκαρη ν' αντιμετωπίζει ένα μη σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι. Η Μαρία με μεγάλη επιμονή θα ισοφαρίσει σε 3-3 και σε 4-4!

Τελικά η Μαρία θα βγάλει τρομερή ενέργεια για να πετύχει μπρέικ (5-4) και να κερδίσει το σετ με 6-4.

Η Σάκκαρη είχε 44 αβίαστα λάθη και η αντίπαλος της 28. Είχε 9-2 άσους και 3/7 μπρέικ πόιντ έναντι 2/10 της Ιαπωνέζας.

Οι winners ήταν 31-13 για την Ελληνίδα.

@mariasakkari is back into the third round knocking off Hibino 7-6(4) 6-4. She'll meet the winner of Keys/Rus.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fbRMQpKmGb

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020