Australian Open: Ο Ζβέρεφ απέτυχε να ... αντιγράψει τον Κύργιο (vid)

Ο Νικ Κύργιος είναι ένας και μοναδικός και παραδίδει και μαθήματα ... τεχνικής.

Κάποια από αυτά ίσως τα χρειαστεί ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας προσπάθει ν' αντιγράψει τον Κύργιο στον αγώνα του στον 1ο γύρο του AO με τον Σενσινάτο αλλά απέτυχε...

Έτρεξε να σώσει μια... μπαλιά, πάλεψε να περάσει το μπαλάκι κάτω από τα πόδια αλλά ήταν... φρικτός.

Μια φορά συνεχίζει στον 2ο γύρο.

Dear @NickKyrgios,

We think @AlexZverev might need a little 'how-to tweener'

Thanks in advance,#AusOpen#AO2020 pic.twitter.com/A5rNKsKRLt

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020