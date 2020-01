Australian Open: Στον 2ο γύρο Σβιτολίνα και Πλίσκοβα (vid)

Στον 2ο γύρο του Australian Open συνεχίζει η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα που είναι στο Νο2 της κατάταξης και ήταν ημιφιναλίστ το 2019 κέρδισε με 6-1, 7-5 την δυνατή Κριστίνα Μλαντένοβιτς και θα παίξει με την Σιέγκεμουντ (Γερμανία) για μια θέση στον 3ο γύρο.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και η Ελίνα Σβιτολίνα η οποία έχει πλέον και τον Μάρκο Παγδατή στο προπονητικό της τιμ.

Η Ουκρανή που για 2η σερί τουρνουά είναι στους "8" κέρδισε με 6-4, 7-5 την Μπάλτερ.

Breaking at love to take the set 6-4, @ElinaSvitolina!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/1Zn2qbHfXi

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020