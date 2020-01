Η 16η συμμετοχή της στο Australian Open δεν ήταν και τυχερή για την Μαρία Σαράποβα.

Η νικήτρια του 2008 και φιναλίστ του 2007, του 2012 και του 2015 έμεινε εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο στη Μελβούρνη.

Στον αγώνα του 1ου γύρου ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από την Ντόνα Βέκιτς.

Η τενίστρια από την Κροατία που είναι στο Νο19 και είναι κολλητή της Μαρίας Σάκκαρη έκανε σπουδαίο παιχνίδι και θέλει τώρα για πρώτη φορά στην καριέρα της να πετύχει άλλη μια νίκη για να βρεθεί στον 3ο γύρο.

@DonnaVekic breaks Sharapova and we're back on serve in the second!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QdPBgK3gSH

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020