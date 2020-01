Australian Open: Με συνοπτικές διαδικασίες στον 2ο γύρο ο Ναδάλ (vids)

Άνετο ήταν το πρώτο βήμα του Ράφα Ναδάλ στην 15η συμμετοχή του στο Australian Open.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-2, 6-3, 6-0 σε 2.02 τον Βολιβιανό Ούγκο Ντελιέν και είναι στον 2ο γύρο.

Εκεί θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σόουζα και τον Ντελμπόνις.

Ο Ναδάλ που το 2019 είχε φτάσει έως τον τελικό έχει ως στόχο φυσικά την κούπα ενώ για να μείνει σίγουρα στο Νο1 και μετά από το τέλος του τουρνουά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στους "8" εάν το κερδίσει ο "Νόλε".

Οι άσοι ήταν 5-0 για τον Ράφα, όπως και οι winners 38-15 ενώ τα αβίαστα ήταν 34-21 για τον Βολιβιανό.

Rafa Rolls @RafaelNadal fends off a valiant effort from Dellien and slams the door 6-2 6-3 6-0. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/s5svPwjzFE

When you're ready to put in your order for some dates...#AO2020 | #AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/o1R5951sU6

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020