Η Ελληνίδα τενίστρια πέρασε πανεύκολα από τον πρώτο γύρο του Australian Open, όπως το έκανε και ο καλός της φίλος, Στέφανος Τσιτσιπάς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν θα ήθελε κι εκείνη να δώσει το όνομά της σε... σουβλάκι,όπως έχει γίνει με το Tsitsipas souvlaki, τότε απάντησε πως της αρέσουν περισσότερο τα μαγειρευτά.

Έτσι, ο δημοσιογράφος των New York Times, Μπεν Ρότενμπεργκ, έγραψε στο twitter για τον... Moussakkari και αυτό έτυχε μεγάλης αποδοχής!

«Πολύ καλό, αν το χρησιμοποιήσω, θα πρέπει να σου ζητήσω τα δικαιώματα» απάντησε η τενίστρια!

Asked if she wanted her own souvlaki like Tsitsipas has in Melbourne, @mariasakkari said she'd like her own dish instead.

And thus the idea was born: #Moussakkari.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 21, 2020