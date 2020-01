Australian Open: Με ανατροπή στον 2ο γύρο η Μπάρτι (vid)

Τα εύκολα δύσκολα έκανε η Άσλεϊ Μπάρτι στο πρώτο της παιχνίδι στο Australian Open.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έπαιξε μπροστά στους συμπατριώτες της στη "Ροντ Λέιβερ Αρένα" και βρέθηκε πίσω με 7-5 στο 1ο σετ στον αγώνα της με την Λεσία Τσουρένκο.

Η Ουκρανή αιφνιδίασε την αντίπαλο της αλλά εκείνη επέστρεψε και με 6-1, 6-1 σε 1.36' πήρε τη νίκη και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο (2ο) θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Hercog-Peterson.

