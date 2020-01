Τσιτσιπάς: «Θέλω να κερδίσω το Australian Open» (vid)

Τρομερή διάθεση για δηλώσεις και για... βόμβες είχε μετά από τη νίκη του επί του Καρούζο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι για 2η φορά στην καριέρα του στο 2ο γύρο δήλωσε πως στόχος του είναι να κερδίσει το Australian Open ενώ αποθέωσε και τον κόσμο.

«Η όλη εμπειρία πέρυσι ήταν απίστευτη. Ανατριχιάζω και μόνο που θυμάμαι αυτά που πέρασα εδώ πέρυσι. Θέλω να πάω καλύτερα και ακόμα να κατακτήσω και τον τίτλο. Θέλω πάντα να προσεγγίζω το τέλειο. Στο πίσω μέρος του μυαλό μου είχα το να παραμείνω ήρεμος και επιθετικός.

Ήταν σχεδόν τέλειο το πρώτο σετ, δεν θυμάμαι πότε πήρα τελευταία φορά με 6-0. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον κόσμο. Θα πρέπει να πάρετε συνέντευξη από εκείνους και όχι από μένα. Δεν μπορώ να πω ότι άκουσα πολλά καθώς ήμουν πολύ συγκεντρωμένος.

Σας παρακαλω στο επόμενο ματς να έχετε κάτι καινούργιο. Ορισμένες φορές περνάτε τα όρια αλλά και πάλι σας αγαπώ», είπε μεταξύ άλλων στην κάμερα!

A very classy performance from the No.6 seed @StefTsitsipas, def. a spirited Salvatore Caruso 6-0 6-2 6-3#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/8RZDnCr2Ud

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020