Australian Open: Η Γκάουφ απέκλεισε ξανά την Βένους (vids)

Η ιστορία σε επανάληψη. Επτά μήνες μετά από το Wimbledon η Κόκο Γκάουφ κέρδισε και πάλι σε 1ο γύρο Grand Slam την ... μαμά της Βένους Ουίλιαμς.

Οι δυο Αμερικανίδες, η 15χρόνη Κόκο και η 39χρόνη Βένους έδωσαν ένα σπουδαίο αγώνα και η νεαρή επικράτησε με 7-6 (5), 6-3!

Η Βένους, που συμμετείχε για πρώτη φορά στο AO το 1998, όταν η Κόκο δεν είχε καν γεννηθεί, στο 1ο σετ αν και βρέθηκε πίσω με μπρέικ (1-0) και με 5-3 "έσβησε" τριπλό σετ πόιντ και με μπρέικ στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5.

Από το 5-3 έφτασε στο 5-6 αλλά η Κόκο ισοφάρισε και στο τάι μπρέικ κέρδισε με 7-5.

Στο 2ο σετ η Γκάουφ έφτασε άνετα στο 3-0 με μπρέικ στο 2-0 και πήρε τον αγώνα και μαζί και την πρόκριση με 6-3!

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.37. Η Γκάουφ συμμετέχει για πρώτη φορά στο AO και η Βένους για 20η!

Dazzling Down Under Debut!

In her first appearance in the #AusOpen main draw, @cocogauff collects her second win in as many tries against Venus Williams 7-6(5) 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/aq8fm2d0IE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020