Σαν... έφηβος, ο 38χρόνος Ρότζερ Φέντερερ που φιλοδοξεί να γίνει στις 2/2 ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που κερδίζει το Australian Open, κέρδισε με 6-3, 6-2, 6-2 τον Στιβ Τζόνσον και είναι στον 2ο γύρο.

Ο Ελβετός έφτασε στις 98 νίκες στο τουρνουά, όπου μετράει πλέον 21 παρουσίες, και φυσικά στόχος του είναι να φτάσει στις 100.

Επόμενος αντίπαλος για τον 6 φορές νικητή του AO θα είναι ένας εκ των Κραΐνοβιτς-Αλίς.

The Fed Express is in full flight@rogerfederer racks up 22 winners to race out to a double-break lead, 3-0 in the second.#AusOpen | #AO2020 @channel9 | @espn pic.twitter.com/3u7Z3Wy8sh

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020