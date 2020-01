Τσιτσιπάς - Καρούζο 3-0: Να περάσει ο επόμενος (vids)

Με πατημένο το... γκάζι ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-0, 6-2, 6-3 του Ιταλού Σαλβατόρε Καρούζο (Νο95) και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας έχοντας στο πλευρό του εκατοντάδες ένθερμους ομογενείς έφτασε με μεγάλη άνεση στη νίκη η οποία θα τον στείλει στον 2ο γύρο όπου και θα παίξει την Τετάρτη με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κολσράιμπερ και στον Τζιρόν.

Ο Τσιτσιπάς πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για το μεγάλο του όνειρο που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του Grand Slam.

Την περασμένη σεζόν έφτασε έως τους "4" στο Australian Open και φέτος μετά από το φανταστικό του τελείωμα στο 2019, με τον τίτλο στο ATP Finals, δείχνει αποφασισμένος να "σπάσει" την παντοκρατορία του Big-3 αν και πάντα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.

Χωρίς ανάσα...

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ και σε 9' είναι μπροστά στα γκέιμ με 3-0. Με νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 4-0 και με άλλο ένα μπρέικ στο 6-0 σε 22΄.

Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας τενίστας κερδίζει σετ χωρίς απώλεια γκέιμ στο Australian Open.

Με την ίδια συνταγή...

Ο Τσιτσιπάς θα συνεχίσει το σερί (7-0) του κερδίζοντας το 1ο γκέιμ του 2ου σετ αλλά ο Καρούζο θα του σβήσει μπρέικ ποιντ και εν συνεχεία θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο "μαραθώνιο" 4ο γκέιμ με τις 4 ισοπαλίες και τα 2 χαμένα μπρέικ ποιντ ο Στέφανος θα φτάσει τελικά σε μπρέικ για το 3-1.

Με ωραίο παιχνίδι θα συνεχίσει για το 4-1 και το 5-2 ενώ όπως και στο 1ο έτσι και σ' αυτό το σετ θα κλείσει με μπρέικ (6-2).

Ο επόμενος...

Στο 3ο σετ ο Στέφανος θα προηγηθεί με 3-1 με μπρέικ. Ο Ιταλός θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μην δεχτεί μπρέικ στο 6ο γκέιμ και θα μειώσει σε 4-2.

Ο Έλληνας θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ στο 8ο γκέιμ (5-2) αλλά ο Ιταλός θα σβήσει και τα τρία ματς πόιντ για να πάρει πλεονέκτημα και να φτάσει στο 5-3.

Τελικά στο 9ο γκέιμ θα έχει νέο ματς ποιντ και θα φτάσει στη νίκη με 6-3. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.43.

Ο Τσιτσιπάς είχε 8-2 άσους, 27-16 winners, 16-29 αβίαστα λάθη και είχε 88 πόντους έναντι 49 του Καρούζο.

