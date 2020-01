Ναδάλ & Φέντερερ δίνουν 154.000€ για τις φωτιές στην Αυστραλία (vid)

Σειρά σε μια λίστα με πολλούς ακόμα αθλητές που έχουν κάνει δωρεές για την Αυστραλία πήραν οι δύο θρύλοι του τένις.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ανακοίνωσε στο κεντρικό court του Australian Open την απόφασή του να δωρίσει μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ το ποσό των 250.000 αυστραλιανών δολαρίων για τις ανάγκες των πυρόπληκτων.

Αυτό, ισούται με περίπου 154.000€ και είναι ένα ποσό που θα προστεθεί στην καμπάνια που «τρέχει» στο τουρνουά όπου για κάθε άσσο τους, οι παίκτες δωρίζουν 180€ για τα θύματα των φωτιών.

Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 2.500.000€.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Λιούις Χάμιλτον είχε ανακοινώσει ότι προσφέρει 450.000€ σε σωματείο προστασίας των ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

"Talking with Roger, we decided to give $250,000 together." #Rally4Relief

To contribute: https://t.co/9RPgZ7cBoB pic.twitter.com/ocdiw8D0if

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2020