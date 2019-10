Στις 16 Οκτωβρίου 1997 θα γεννηθεί στην Οσάκα της Ιαπωνίας ένα κορίτσι που θα κατακτούσε τον κόσμο του τένις.

Το όνομα της Νάομι Οσάκα.

Σήμερα στα 22 της έχει ήδη 2 κερδισμένα Grand Slam και έχει παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην ημέρα της δύσκολα να χάσει με όποια και να έχει ως αντίπαλο. Τον Σεπτέμβριο του 2018 κερδίζει το 1ο της Grand Slam στη Νέα Υόρκη.

Το μεγάλο της είδωλο όταν ξεκινούσε το τένις ήταν η Σερένα Ουίλιαμς και τα έφερε έτσι η ... μοίρα να παίξουν μαζί στον τελικό.

Κόντρα σ' όλα τα προγνωστικά την κερδίζει με 6-2, 6-4 και ξεσπάει σε κλάματα.

Λίγους μήνες αργότερα, στην Μελβούρνη, η Ναόμι κάνει ότι θα κάνει την επόμενη ημέρα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Κερδίζει στη σειρά 2 Grand Slam.

Η Οσάκα φτάνει στον τελικό του Australian Open νικά την Πέτρα Κβίτοβα με 7-6 (2), 5-7, 6-4 και φτάνει στην κορυφή και στην Αυστραλία.

Είναι στο Νο1 του κόσμου και θα μείνει εκεί για μήνες αν και μετά από τη Μελβούρνη άρχισε να χάνει... εύκολα παιχνίδια και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

Η Άσλεϊ Μπάρτι την... ρίχνει από την κορυφή. Εκείνη δηλώνει πως δεν παίζει με την ίδια διάθεση και δεν απολαμβάνει το παιχνίδι.

Λίγους μήνες αργότερα και με μπόλικη σκέψη θα επανακάμψει. Δεν θα κερδίσει άλλο Grand Slam αλλά είναι καλή στο US Open του 2019 και δείχνει ότι έχει επιστρέψει...

Τον Αύγουστο θα επιστρέψει και πάλι έστω και για λίγες εβδομάδες στο Νο1 και σήμερα είναι στο Νο3.

Μετά από το US Open ταξιδεύει στην Ασία και κερδίζει δυο συνεχόμενα τουρνουά. Στο Πεκίνο αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Οσάκα.

Η Ναόμι δείχνει έτοιμη για ένα σπουδαίο 2020... Έχει και Ολυμπιακούς Αγώνες στην πατρίδα της.

Γεννήθηκε στην Ιαπωνία αλλά... μετακόμισε στις ΗΠΑ και στην Φλόριδα όπου διαμένει πλέον μόνιμα.

Ξεσπάει... χωρίς λόγο στα κορτ ενώ μια εποχή που ο Τσιτσιπάς είχε φτάσει να κάνει... μαγικά στο Australian Open, η Ναόμι τον αποθεώνει, και είναι συχνοί οι διάλογοι τους στα social media.

H Ναόμι προτιμά να φορά πολύχρωμα ρούχα, μέσα και έξω από τα κορτ, λατρεύει τα πόκεμον, το σκυλάκι της το Panda και μιλάει καλύτερα αγγλικά παρά ιαπωνικά.

Σήμα κατατεθέν το κατσαρό μαλλί της...

And just like that we’re 22. Still got a whole lot of growing to do. Thank you for all the well wishes, love you guys pic.twitter.com/nGB7iV2DX5

.@Naomi_Osaka_ has experienced some of the most special moments of her career at the US Open.

On her 22nd birthday, we take a look back at the best of the best pic.twitter.com/75i6HGZdmF

— US Open Tennis (@usopen) October 16, 2019