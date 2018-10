Ο Αζάρ «ζάλισε» όλη την ολλανδική άμυνα στο γκολ του Μέρτενς (vid)

0% Γκανιότα* & Συναρπαστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο Αζάρ, λίγο πριν βγάλει τη σέντρα για το γκολ του Μέρτενς, έχει «χορέψει» μόνος του όλη την άμυνα των Οράνιε, τραβώντας πάνω του πέντε με έξι παίκτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να περιορίσουν την ορμή του.

Eden Hazard attracted like five/six players towards his way. Incredible finish from Mertens though. pic.twitter.com/hWT07k7pH9

— BK (@CFCBrano) 16 Οκτωβρίου 2018