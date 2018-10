Ο Ράμος αποδεικνύει με βίντεο ότι ο Στέρλινγκ έκανε «θέατρο» (vid)

0% Γκανιότα* & Συναρπαστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά από το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αγγλία με τον Τύπο να τον κατηγορεί ότι πάτησε τον Ραχίμ Στέρλινγκ σε μία φάση.

Ωστόσο, ο Ισπανός αμυντικός ανεβάζοντας ένα βίντεο από μια συγκεκριμένη λήψη, αποδεικνύει πως δεν πάτησε ποτέ τον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Αντίθετα, από το συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται πως ο Στέρλινγκ κάνει «θέατρο» τη στιγμή που τον πλησιάζει ο Ράμος.

«Δεν έχω να πω τίποτε άλλο», έγραψε ο Ράμος στα social media αναρτώντας το βίντεο.

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 Οκτωβρίου 2018