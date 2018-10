«Καυτός» ο Αλκάθερ, 10 γκολ σε... 10 τελικές! (vid)

«Ζεματάει» ο Ισπανός επιθετικός που χρειάστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς απέναντι στην Αγγλία, ώστε να μειώσει προσωρινά το σκορ στο 3-1 στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης της Δευτέρας στη Σεβίλλη.

Η κεφαλιά του ήταν εκπληκτική ώστε να μην καταφέρει ο Πίκφορντ ν' αποκρούσει και αυτό ήταν το 10ο γκολ του στα τελευταία 6 παιχνίδια με σύλλογο και εθνική ομάδα!

Η μετακίνησή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ τον έχει αναγεννήσει, αφού, έχει βρει δίχτυα σε καθεμιά από τις 10 τελικές προσπάθειες που έχει καταγράψει προς την αντίπαλη εστία!

Ξεκίνησε από ένα γκολ απέναντι στη Φρανκφούρτη, πέτυχε δυο κόντρα στη Λεβερκούζεν, συνέχισε με αντίπαλο τη Μονακό, έβαλε τρία στην εντυπωσιακή ανατροπή των Βεστφαλών κόντρα στην Άουγκσμπουργκ, σκόραρε και μάλιστα δυο φορές στην αναμέτρηση με την Ουαλία την περασμένη εβδομάδα, για να δώσει συνέχεια στο κρεσέντο του στο παιχνίδι με τα «τρία λιοντάρια».

Τα 7 από αυτά τα 10 γκολ που έχει σημειώσει, έχουν προέλθει από συμμετοχή του με αλλαγή, με τη συνολική του επίδοση να ερμηνεύεται σε ένα γκολ κάθε 27 αγωνιστικά λεπτά!

Well ain't he a man from another planet? PACO ALCACER SCORES AGAIN!!! #BVB #ESPENG pic.twitter.com/W9nY1BTmxc

— Borussia Dortmund News (@bvbnewscom) October 15, 2018