Δεν του έφταναν τα εφτά λεπτά καθυστερήσεων και ήθελε κι άλλα ο Ράμος! (vid)

Τα «τρία λιοντάρια» έκαναν την τεράστια έκπληξη το βράδυ της Δευτέρας στη Σεβίλλη απέναντι στην Ισπανία, αφού προηγήθηκαν με τρία γκολ από το πρώτο μέρος και άντεξαν στην πίεση και την κούραση της επανάληψης για να φύγουν από το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» με τους τρεις βαθμούς, την πρώτη τους νίκη στο Nations League.

Οι καθυστερήσεις, άνευ λόγου και αιτίας ήταν εφτά λεπτά, ο Σέρχιο Ράμος μείωσε στο τελικό 3-2 στο... 90' + 8' και παρ' όλα αυτά γκρίνιαξε στον διαιτητή όταν εκείνος σφύριξε τη λήξη!

Δείτε το βίντεο:

LOOOL how can Ramos rally Spain for the ref to blow the full time whistle, VIOLATION pic.twitter.com/wypmvGuoUY

