H Ολλανδία νίκησε τη Γερμανία 16 χρόνια μετά (pic)

Τέλος σε μια δεισιδαιμονία 16 ετών έβαλε η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία. Οι «οράνιε» επικράτησαν 3-0 των «πάντσερ», κάτι που είχε να συμβεί από το 2002 όταν είχαν επικρατήσει οι Ολλανδοί 3-1 σε φιλικό.

Βέβαια, αν το πάμε σε μη φιλικά, για να δούμε πότε νίκησαν οι «τουλίπες» τότε θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο το 1992 όταν είχαν επικρατήσει των Γερμανών με 3-1 και πάλι στο πλαίσιο των ομίλων του Euro.

Last win for #Netherlands against #Germany in non-friendly matches was 26 years ago!#NEDGER #DieMannschaft #NationsLeague #NEDDUI #KNVB pic.twitter.com/qdjNZf3Hsx

— 442stat.com (@442stat) October 13, 2018