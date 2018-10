Η... αλληλεγγυή των παικτών της Τσέλσι στο Ουαλία - Ισπανία (vid)

Κροατία – Αγγλία με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Ουαλός χαφ που στα 18 του μπορεί να λογίζεται βασικός χαφ της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, αποχώρησε αναγκαστικά από το παιχνίδι της Πέμπτης στη συμπλήρωση 50 λεπτών αγώνα με πρόβλημα τραυματισμού.

Κοντά, βρέθηκαν αμέσως οι Μοράτα και Αθπιλικουέτα, συμπαίκτες του στην Τσέλσι, με τους δύο Ισπανούς να φροντίζουν ώστε να μην απογοητευθεί ο μικρός με την αναποδιά που του έτυχε την εποχή που προσπαθεί να εδραιωθεί στους «δράκους».

.@ChelseaFC teammates Morata and Azpilicueta show their concern for Ethan Ampadu as the youngster limps off for Wales!

Watch live on Sky Sports Football or follow: https://t.co/XOn2wtIT7A pic.twitter.com/UkxIjgqytX

— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 11, 2018