Πήγε για κούρεμα και... αποθεώθηκε για την κλήση στην εθνική ο Τζιοβίνκο (vid)

Ο Ιταλός επιθετικός της Τορόντο, στην αναγέννηση της οποίας έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εκεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του, έπεισε τον Ρομπέρτο Μαντσίνι πως έπρεπε να τον καλέσει στη «σκουάντρα ατζούρα».

Από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας απείχε τα τελευταία τρία χρόνια, όχι με δική του θέληση, αλλά λόγω της μετακίνησής του στις ΗΠΑ, εκεί όπου... μάλλον ήταν λίγο πιο δύσκολο να τον παρακολουθούν, αν και τα επιτεύγματά του έκαναν ντόρο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, πάντως, όταν πήγε στο κομμωτήριο που συχνάζει στο Τορόντο, αποθεώθηκε από τους φίλους του που δουλεύουν εκεί και φροντίζουν για τα μαλλιά του!

The reception Giovinco got walking into his barber in Toronto after being called up to the @azzurri

pic.twitter.com/30qtNuUzjr

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) October 6, 2018