Ο Γκριζμάν... ξεβράκωσε τον Βαϊνάλντουμ (vid)

Δείτε το video με την προσπάθεια του Γκριζμάν να... σταματήσει τον Βαϊνάλντουμ

What the hell was Griezmann trying to do?!#NationsLeague #Griezmann #FRANED pic.twitter.com/XWcX9vqMRk

— Crypto (@CryptoFIFA) September 9, 2018