Κέιν: «Καλό το βραβείο αλλά... πάμε για το μεγάλο του 2020» (vid)

Ο στράικερ της Τότεναμ, το βράδυ του Σαββάτου, παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ της Ρωσίας με τα 6 τέρματα, σε ένα τουρνουά που η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και κέρδισε ξανά το κοινό της...

Στο μίνι τελετουργικό για την παραλαβή του βραβείου, ο Χάρι Κέιν είχε μαζί έναν λιλιπούτειο μαχητή της ζωής, τον Μπεν, ενώ έγραψε στα social media:

«Ήταν πραγματικά τιμή μου που συνάντησα τον θαρραλέο Μπεν και ήταν πολύ περήφανο στιγμή για εμένα να παραλάβω το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ. Τώρα επικεντρώνουμε όλοι το ενδιαφέρον μας στο μεγάλο τρόπαιο, αυτό του 2020».

A real privilege to meet courageous Ben and an incredibly proud moment to receive the World Cup golden boot. All focus now on the bigger, team prize in 2020. #ThreeLions #England pic.twitter.com/OfIWnkCMok

— Harry Kane (@HKane) September 9, 2018