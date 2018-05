Ανάλυση: Η επιρροή των ξένων παικτών στις ομάδες (graphs)

«Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι στις ακαδημίες των ομάδων», δήλωσε ο -ρατσιστής κατά τ’ άλλα- Αρίγκο Σάκι, πρώην προπονητής της Μίλαν και της Ίντερ. Είναι γεγονός πως η εκτόξευση των εσόδων και οι αναρίθμητες μεταγραφές έχουν αλλοιώσει τον εθνικό χαρακτήρα των ομάδων, με τους οπαδούς ανά τον κόσμο να διαφωνούν για τη χρησιμότητα και την αξία αυτης της κατάστασης. Είναι ή δεν είναι προς όφελος των συλλόγων το να αγοράζουν τους καλύτερους που μπορούν από κάθε γωνιά της Γης, αντί να στηρίζονται σε δικά τους «παιδιά», που προσδίδουν άλλα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα;

Η έρευνα επιχειρεί μέσω στατιστικής ανάλυσης να αξιολογήσει την προσφορά των ξένων ποδοσφαιριστών και την καθοριστική ή όχι συμβολή τους στις επιτυχίες τους. Για τις ανάγκες της, συλλέχθηκαν δεδομένα από την Premier League και την Championship της Αγγλίας, από 44 ομάδες (20 + 24) από τις σεζόν 2014/15, 2015/16 και 2016/17. Στα διαγράμματα απεικονίζονται μόνο 10 ομάδες, για χρηστικούς λόγους, παρότι όλες υποβλήθηκαν σε ανάλυση.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ PREMIER LEAGUE

Όπως παρατηρείται στο ακόλουθο γράφημα, στην πλειοψηφία των συλλόγων ο αριθμός των ξένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα κατά την τελευταία τριετία, υπό την έννοια ότι μόνο στη Γουέστ Χαμ (άνοδος) και στην Τότεναμ (πτώση) παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές.

(Πηγή: Statathlon)

Σύλλογοι όπως η Λέστερ, η Γουέστ Χαμ και η Μάντσεστερ Σίτι αύξησαν το ποσοστό των αλλοδαπών στις τάξεις τους, είτε πουλώντας τους Άγγλους, είτε αγοράζοντας ταλέντα και παίκτες έξω από το Νησί. Κατά μέσο όρο, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ διατηρούν τους περισσότερους ξένους.

Για να φανεί η επίδραση των ξένων παικτών στην απόδοση μιας ομάδας, επιχειρήθηκε στο παρακάτω γράφημα να αποτυπωθεί η θέση που καταλαμβάνει αυτή ανάλογα με το ποσοστό των ξένων. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει άμεση ένδειξη της σημασίας των αλλοδαπών για τη συμβολή τους ή όχι στις επιτυχίες, κάτι που φαίνεται κι από τις διακυμάνσεις.

(Πηγή: Statathlon)

Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω στατιστική ανάλυση, τόσο για την επίθεση, όσο και για την αμυντική επίδοση των ομάδων της Premier League. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται δύο παράγοντες, ένας που να αξιολογεί την επιθετική απόδοση της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη το σκοράρισμα και τη δημιουργία ευκαιριών κι ένας δεύτερος που να αναλύει την αμυντική ικανότητα. Με απλά λόγια, μεγάλος αμυντικός παράγοντας σημαίνει « κακή άμυνα », ενώ αντίστροφα μεγάλος επιθετικός παράγοντας σημαίνει « καλή επίθεση ».

Στην περίπτωση της επίθεσης, στο γράφημα που ακολουθεί, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το ποσοστό των ξένων και στον κάθετο τα γκολ που επιτυγχάνονται. Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι ξένοι παίκτες συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της γραμμής κρούσης, αν και από ένα σημείο κι έπειτα, που ο ερευνητής ονομάζει «κρίσιμο σημείο» ή «σημείο κορεσμού», το να παίζουν πολλοί μη γηγενείς παίκτες σε μια ομάδα μειώνει την ευστοχία, εξ ου και η καμπύλη στο διάγραμμα.

(Πηγή: Statathlon)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δεύτερου παράγοντα, δηλαδή της αμυντικής συμπεριφοράς, δείχνουν ότι οι ξένοι παίκτες δεν ανταποκρίνονται κατά το βέλτιστο, κάτι που ίσως εξηγείται στην ανεπαρκή επικοινωνία παικτών που δεν συνεννοούνται στην ίδια γλώσσα. Όπως φαίνεται, αυτό το στοιχείο είναι μάλλον σημαντικό στα μετόπισθεν.

(Πηγή: Statathlon)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ CHAMPIONSHIP

Στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της Αγγλίας, παρατηρείται μια συνολική «στροφή» τα τελευταία χρόνια στους γηγενείς, με τους ξένους να μειώνονται στην πλειοψηφία των ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί είναι λιγότεροι συγκριτικά με την Premier League, κάτι που εξηγείται από τα διαθέσιμα μπάτζετ των συλλόγων που παίζουν στο «σαλόνι» του Νησιού.

(Πηγή: Statathlon)

Ακολουθεί η ίδια διαδικασία για τους δυο παράγοντες, τον «επιθετικό» και τον «αμυντικό». Σε αντίθεση με την Premier League, η επιθετική απόδοση μιας ομάδας ενισχύεται χαρακτηριστικά από την ύπαρξη πολλών ξένων παικτών, δίχως διακυμάνσεις και «αστερίσκους». Όσο περισσότεροι μη γηγενείς αγωνίζονται σε μια ομάδα, τόσο πιο αποτελεσματική είναι αυτή.

(Πηγή: Statathlon)

Αντίθετα, όπως και στην Premier, στην άμυνα η συνύπαρξη αλλοεθνών παικτών απομακρύνει την αμυντική αξιοπιστία του συλλόγου.

(Πηγή: Statathlon)

Φυσικά οι παράγοντες που «κρύβονται» πίσω από τα αποτελέσματα ποικίλλουν και αποτελούν το αντικείμενο μιας σαφώς μεγαλύτερης έρευνας. Τα στοιχεία πάντως, αναφορικά με όσα συμβαίνουν στις κορυφαίες κατηγορίες της Αγγλίας, είναι χαρακτηριστικά, ενώ και οι τάσεις στην αύξηση ή τη μείωση των ξένων έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Διαβάστε την πρωτότυπη έρευνα εδώ: The Impact of Foreign Players on the Performance of a Football Club