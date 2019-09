Chuck D: «Oι Έλληνες θέλουν να ροκάρουν περισσότερο απ' όλους!»

Οι Public Εnemy είναι μια μπάντα στην οποία οφείλει πολλά το ελληνικό hip hop. Η συναυλία τους εκείνη το 1992 στο Κατράκειο γέννησε το πρώτο κύμα, έκανε τα παιδιά με τα φαρδιά και τα σπρέι να βγάλουν τις ρίμες τους από τα συρτάρια και να πατήσουν στα πρώτα μπιτ. Οι Public Enemy όμως δεν είναι απλώς μια επιδραστική hip hop μπάντα. Ήταν εκείνοι που ράπαραν για πράγματα που πραγματικά είχαν σημασία, έδωσαν εντελώς νέα διάσταση στο πολιτικό τραγούδι και χαρακτηρίστηκαν ως «η πιο επιδραστική και ριζοσπαστική μπάντα της εποχής τους». Ο Chuck D ήταν ο ιθύνων νους.

Πολυσχιδής καλλιτέχνης, διανοούμενος του δρόμου και ακτιβιστής, έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική. Ένα από τα κεφάλαιά της, αποτελούν και οι Prophets of Rage, το super group που ανέβασε στην ίδια σκηνή μέλη των Public Enemy, των Rage Against the Machine και των Cypress Hill. Ο εμβληματικός κιθαρίστας Tom Morello μίλησε στο gazzetta.gr πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία που ταρακούνησε συθέμελα το κλειστό του Ταεκβοντό και μετά το live, ήρθε η στιγμή του Chuck D.

Η συνάντηση με τον Νεοϋορκέζο ήταν κάπως παράξενη. Ο Chuck D έψαχνε κατά την παραμονή του στην Αθήνα την ελληνική έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Fight the Power». Το βιβλίο κυκλοφόρησε στη γλώσσα μας από τις εκδόσεις Οξύ, οι οποίες έχουν εκδώσει και το βιβλίο του υπογράφοντα. Έτσι, μιλήσαμε με τον Chuck D μια μέρα πριν τη συναυλία στο τηλέφωνο (!) αναζητώντας ένα αντίτυπο, το οποίο όμως έχει γίνει sold out. Μετά τη συναυλία συναντηθήκαμε ξανά, συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού για την επόμενη μέρα στο ξενοδοχείο της μπάντας.

Ήρεμος, προσιτός και σε εξαιρετική κατάσταση, ενθουσιασμένος από την ατμόσφαιρα της συναυλίας όπως και όλο το συγκρότημα, ο «βετεράνος» του hip hop μας δέχθηκε στο δωμάτιό του, όπου μας έδειξε το άλμπουμ με τα σκίτσα του (ζωγραφίζει κάτι από όποια πόλη επισκέπτεται), συζητήσαμε για μουσική και πολιτική και έκατσε απέναντι στην κάμερα για να μιλήσει για την Ελλάδα, την... λατινοαμερικανική ατμόσφαιρα των live, τον τρόπο που ξεκίνησε η μπάντα, τον Τραμπ και για τη δύναμη της μουσικής!

*Φωτογραφίες: Αφροδίτη Ζαγγανά