Παναθηναϊκός: Θετικό το πρόσημο, μπορούσε ακόμα καλύτερα!

Βλέπει κάποιος την κατάταξη της EuroLeague και λέει: «Μια χαρά είναι ο Παναθηναϊκός τηρουμένων των αναλογιών και των οικονομικών αποστάσεων με τις ομάδες της πρώτης τετράδας». Όντως. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που μπορεί να κάνει κάποιος.

Οι «πράσινοι» έχουν στρογγυλοκαθίσει στην 6η θέση της βαθμολογίας με 10 νίκες σε 17 ματς, απέχουν μόλις μία νίκη από την 4η θέση που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs ενώ έχουν καταφέρει να περάσουν και από μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή της ΤΣΣΚΑ. Κι όμως. Το ρεκόρ θα μπορούσε να ήταν καλύτερο και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να απολάμβανε μια θέση ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Το ΟΑΚΑ που... έπαψε να είναι απόρθητο

Μετά το τέλος του α' γύρου το «τριφύλλι» έχει δώσει εννέα ματς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και μετράει ήδη τρεις ήττες! Μία από την Αρμάνι Μιλάνο, μία από την Άλμπα Βερολίνου και μία από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει επιβληθεί των Ερυθρού Αστέρα, Αναντολού Εφές, Βαλένθια, Μπασκόνια, Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε.

Σίγουρα αν είχε πάρει το ένα από αυτά τα τρία ματς και βρισκόταν τώρα, τουλάχιστον, στο 11-6 θα μπορούσε να νιώθει πολύ πιο άνετα όσον αφορά τη συνέχεια και τον β' γύρο. Που να προστεθεί και η αναμέτρηση στη Λιόν, η οποία χάθηκε από λάθη των «πρασίνων» και μόνο από αυτά. Όμως... it is what it is και ο Παναθηναϊκός καλείται να εκμεταλλευτεί καλύτερα την έδρα του στο δεύτερο μισό της regular season στην EuroLeague.

Η αλλαγή του προπονητή

Στις 15 Νοεμβρίου και ύστερα από την εντός έδρας ήττα από την Άλμπα Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απομάκρυνση του Αργύρη Πεδουλάκη ο οποίος είχε ρεκόρ 4-4 στο διάστημα που παρέμεινε στον «πράσινο» πάγκο. Στη συνέχεια ο Γιώργος Βόβορας έκανε το 2-0 σε Κάουνας και Μόναχο, το οποίο έμελλε να αποδειχθεί καταλυτικό για την αλλαγή της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης των παικτών. Ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε και έκανε ντεμπούτο στην εντός έδρας νίκη με την Μπασκόνια και έκτοτε μέτρησε 4-3 ρεκόρ με αποκορύφωμα τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Καλίνινγκραντ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ όπως επίσης και τη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό.

Ομαδική στατιστική απεικόνιση

Ο Παναθηναϊκός έχασε την δεύτερη θέση που είχε επί σταθερής βάσης όσον αφορά την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, ενώ σε κάποιες αγωνιστικές είχε βρεθεί και στην κορυφή. Πλέον σκοράρει 85,4 πόντους σε κάθε ματς αφού του στοίχισαν... αρκετά, τα ματς με τη Ρεάλ και τη Μακάμπι με αποτέλεσμα να πέσει ο μέσος όρος. Αντίθετα δεν είναι από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες με 83,1 πόντους παθητικό, αλλά είναι στην 3η θέση όσον αφορά το σύστημα της αξιολόγησης. Την ίδια θέση έχει και για τα ποσοστά στα δίποντα, ενώ παρά το δεδομένο πρόβλημα στα ριμπάουντ είναι 7ος συνολικά και 5ος στα αμυντικά ριμπάουντ.

Σε τρεις ακόμα σημαντικές στατιστικές κατηγορίες τα πάει περίφημα και δείχνει το πόσο συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί είναι οι παίκτες της ομάδας. Συγκεκριμένα είναι η ομάδα με τα λιγότερα λάθη σε ολόκληρη την EuroLeague (!) ενώ βρίσκεται και στην κορυφή όσον αφορά τον συσχετισμό των λαθών, ανάλογα με τις ασίστ που μοιράζει σε κάθε παιχνίδι. Επίσης βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας και όσον αφορά το True Shooting Ratio, το οποίο με... απλά ελληνικά είναι ένα κλάσμα που δείχνει το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι παίκτες στα σουτ που παίρνουν.

Επίθεση: 3ος με 85,4 πόντους

Άμυνα: 10ος με 83,1 πόντους

Index Rating: 3ος με 98,76

Ριμπάουντ: 7ος με 35,06

Αμυντικά Ριμπάουντ: 5ος με 25,47

Επιθετικά Ριμπάουντ: 14ος με 9,59

Ασίστ: 6ος με 18,18

Κλεψίματα: 10ος με 6,47

Τάπες: 5ος με 2,88

Λάθη: 18ος με 10,47

Κερδισμένα Φάουλ: 17ος με 19,06

Βολές: 12ος με 75,74%

Δίποντα: 3ος με 56,14%

Τρίποντα: 11ος με 36,29%

True Shooting Ratio: 3ος με 50,47%

Assists/Turnovers Ratio: 1ος με 173,60%

Ατομική στατιστική απεικόνιση

Νικ Καλάθης και ξερό ψωμί! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είναι η αρχή και το τέλος της ομάδας, αφού από τα χέρια του έχει περάσει το 41% των 1.452 πόντων του Παναθηναϊκού, είτε σκοράροντας, είτε πασάροντας. Έχει αγωνιστεί τα περισσότερα λετπά (565:52), έχει σημειώσει τους περισσότερους πόντους (243/14,3μ.ο.), έχει πάρει τα περισσότερα ριμπάουντ (88/5,2μ.ο.) και έχει μοιράσει και τις περισσότερες ασίστ (155/9,1μ.ο.) Επιπλέον είναι ο πρώτος πασέρ φέτος στην EuroLeague, ο 9ος σκόρερ, όπως επίσης και ο 3ος στο PIR. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση για να καταλάβει κάποιος την επιρροή που ασκεί ο αρχηγός των «πρασίνων» στην ομάδα του.

Καταλυτική είναι η παρουσία του πολύ σταθερού επιθετικά Ντεσόν Τόμας (13,8π., 4,4ριμπ.) ενώ τρίτος σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ο Τζίμερ Φριντέτ με 229 πόντους (14,3μ.ο.) αλλά με δύο παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με τον Καλάθη και τον Τόμας και με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής κατά μέσο όρο. Βέβαια εκείνος που κάνει το ξεπέταγμά του είναι ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος αναλογικά με τον χρόνο που βρίσκεται στο παρκέ, μαζεύει τα περισσότερα ριμπάουντ από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του (έχει 4,4 ριμπάουντ σε κάθε ματς, ωστόσο «κατεβάζει» 0,3 ριμπάουντ το λεπτό, έναντι 0,15 του Καλάθη και 0,14 του Τόμας).

1ος σκόρερ: Καλάθης με 14,3 πόντους μ.ο.

1ος ριμπάουντερ: Καλάθης με 4,4 ριμπάουντ μ.ο.

1ος πασέρ: Καλάθης με 9,1 ασίστ μ.ο.

1ος «κλέφτης»: Καλάθης με 1,1 κλεψίματα μ.ο.

1ος στα λάθη: Καλάθης με 3,1 λάθη μ.ο.

1ος στα κερδισμένα φάουλ: Καλάθης με 4,5 μ.ο.

1ος σε τάπες: Παπαπέτρου με 0,6 μ.ο.

1ος σε ευστοχία στις βολές: Φριντέτ με 95,5%

1ος σε ευστοχία στα δίποντα: Παπαπέτρου με 68,8%

1ος σε ευστοχία στα τρίποντα: *Παππάς με 44,4%

*Ο Παππάς έχει 7 ματς ενώ ακολουθεί με 43,1% ο Φριντέτ σε 16 παιχνίδια