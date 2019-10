Σκοράρει ο Καλάθης; Χάνει ο Παναθηναϊκός

Πολλές φορές έχει ακουστεί η άποψη ότι «από τη στιγμή που σκοράρει τόσο πολύ ο Καλάθης, υπάρχει συνολικό πρόβλημα στην ομάδα». Τις περισσότερες φορές ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύει περίτρανα η γλώσσα των αριθμών. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει ότι «με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκες», αλλά αν το δούμε συνολικά, αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα...

Απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο 30χρονος γκαρντ τελείωσε το ματς έχοντας 23 πόντους και μάλιστα με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας. Συγκεκριμένα είχε 7/10 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ «γέμισε» τη στατιστική του με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Παρά την εξαιρετική του βραδιά και την παραγωγικότητα που έδειξε στο παρκέ του ΟΑΚΑ, αποδείχθηκε γι' άλλη μια φορά ότι ο... σκόρερ Καλάθης, μόνο καλό δεν κάνει στον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι άλλο στην ομάδα (κάτι που αυτομάτως... σημαίνει πρόβλημα), μπορεί ο αντίπαλος να έχει διαβάσει καλά τις ασίστ του καλύτερου πασέρ στην EuroLeague (ναι, συμβαίνει), μπορεί απλά να είναι ένα «σεληνιασμένο» βράδυ για τον Καλάθη και οι επιθετικές του εμφανίσεις να αποτελούν το κερασάκι της «πράσινης» τούρτας. Εν ολίγοις μπορεί να συμβαίνουν πολλά και διαφορετικά πράγματα...

Όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό των 20+ πόντων του Καλάθη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση φέρνει ήττες και όχι νίκες. Οι τρεις φορές που ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε τα... πάντα και μάλιστα τα συνδύασε με νίκη, ήταν τον Νοέμβριο του 2017, όταν είχε οδηγήσει τους «πράσινους» στη νίκη μέσα στην Πόλη κόντρα στην Εφές (29π., 10/17 σουτ, 10ασ., 9ριμπ.), τον Οκτώβριο του ίδιου έτους κόντρα στην Μπάμπεργκ στο ΟΑΚΑ (23π., 9/12 σουτ, 6ασ., 4ριμπ.) και πέρυσι στην Ιταλία κόντρα στην Αρμάνι (27π., 12/17δίπ., 1/5τρ., 14ασ., 8ριμπ.)

Αντίθετα σε άλλες έξι περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα. Και πιο συγκεκριμένα στα ματς που η ομάδα τα περίμενε όλα από εκείνον! Στις 30/12/2016 είχε 23 πόντους και 6 ασίστ στην ήττα του «τριφυλλιού» στο Καζάν από την Ούνικς, στις 2/2/2018 σημείωσε career high στην EuroLeague (31π., 10/16δίπ., 3/4τρ., 2/2β., 7ασ.) όταν ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από την Μπάμπεργκ (95-74) στην Γερμανία ενώ έναν μήνα αργότερα (2/3/2018) ακολούθησε η εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (85-87) και τον ίδιο να έχει 23 πόντους και 10 ασίστ!

Υπάρχει και συνέχεια... Πέρυσι οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τη Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ με 87-83 με τον Καλάθη να τελειώνει το ματς με 22 πόντους (5/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/8 βολές) και 5 ασίστ, ενώ ηττήθηκαν και πάλι από την Αρμάνι Μιλάνο (83-86). Σε αυτό το ματς ο έμπειρος point guard είχε μετρήσει 24 πόντους (9/17 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/5 βολές) και 11 ασίστ.

Last but not least η τελευταία αναμέτρηση με την Αρμάνι όπου ήταν εξαιρετικός, σκόραρε πολύ, αλλά το γεγονός αυτό φανέρωσε το συνολικό πρόβλημα στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Βέβαια υπήρξαν και κάποια λίγα ακόμη πιο εύκολα ματς όπου ο Καλάθης είχε 20 πόντους ωστόσο δεν μπαίνουν στην εξίσωση γιατί η διαφορά ήταν χαώδης...

Όπερ και σημαίνει ότι όποτε ο Καλάθης βάζει... φωτιά στα καλάθια, ο Παναθηναϊκός έχει 3-6 ρεκόρ. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό...