Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μια... άρρωστη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στους «κόκκινους διαβόλους» έφερε το τέλος της συνεργασίας με τον Πορτογάλο.

Ο «Μου» κατά καιρούς ζητούσε σεβασμό. Έδειχνε με τα δάχτυλά του τι έχει πετύχει στο Νησί και δεν... άκουγε όταν τον έκραζαν στο Τορίνο. Ξέσπασε σε νερά για ένα γκολ με την Γιουνγκ Μπόις και θύμισε... πιτσιρικά που ετοιμάζεται για καβγά στο προαύλιο του σχολείου, όταν ένας βοηθός του Σάρι τον προκάλεσε μετά το 2-2.

Τον Μουρίνιο θα τον θυμόμαστε για πολλά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Περισσότερο απ' όλα είναι οι στιγμές που θα δείτε παρακάτω...

Εδειξε τα τρία του δάχτυλα στους τιφόζι της Γιουβέντους

Όταν οι οπαδοί της Γιουβέντους τον έβριζαν από την εξέδρα του Ολντ Τράφορντ εκείνος τους έδειξε τα τρία δάκτυλα. Αργότερα έγινε γνωστό πως εννοούσε το... τρεμπλ με την Ίντερ το 2010.

Τους έδειξε και τ' αυτί του!

Η ομάδα του έφυγε με το διπλό από το Τορίνο. Εκείνος απάντησε δείχνοντας τ' αυτί του θέλοντας να τους πει ότι δεν τους «ακούει» καν!

Και για την Τσέλσι είχε... τρία δάχτυλα!

H Τσέλσι ισοφάρισε στο 96', οι οπαδοί της τον έκραξαν κι αυτός απάντησε με σηκωμένα τα τρία δάχτυλα, θυμίζοντάς τους έτσι τα πρωταθλήματα (2004-05, 2005-06, 2014-15)

Την πλήρωσαν τα... νερά

Μετά το γκολ του Φελαϊνί στο 90ό λεπτό του αγώνα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόι, ο «Μου» ξέσπασε πετώντας με δύναμη στο έδαφος τα μπουκάλια με το νερό, ενώ κλώτσησε πρώτα κάποια άλλα.

Όταν... φόρτωσε άσχημα με τον βοηθό του Σάρι

Στο γκολ της ισοφάρισης στο τελικό 2-2 με την Τσέλσι, ο Μουρίνιο προκλήθηκε από τον Μπάρκλεϊ στο 96' και ξέσπασε τρέχοντας προς το μέρος του. Έξαλλος ο Πορτογάλος!

Η συνέντευξη Τύπου των... 3,5 λεπτών στις 8 το πρωί!

Ενόψει του ματς με τη Νιούκαστλ, ο Μουρίνιο έκανε καψώνι στους δημοσιογράφους καλώντας τους στις 8 το πρωί για τη συνέντευξη Τύπου,η οποία τελικά κράτησε 3' και 30''. Μάλιστα απάντησε σε 6 ερωτήσεις κι αυτό... μονολεκτικά.

WATCH: @ManUtd manager Jose Mourinho was in reflective mood ahead of the @premierleague clash with @NUFC pic.twitter.com/eSijihCJNf

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 5, 2018