Δυνατή για 60', μυαλωμένη για 90' η Αγγλία (pics & vids)

Τα ιστορικά στατιστικά που προέκυψαν από το τρομερό αποτέλεσμα που πήραν τα «τρία λιοντάρια» το βράδυ της Δευτέρας στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», από μόνα τους κάνουν ξεχωριστή την περίσταση και τη νίκη των «τριών λιονταριών» στη Σεβίλλη, στο τρίτο τους παιχνίδι για το νεοσύστατο Nations League.

Και μόνο το γεγονός πως οι Ίβηρες ηττήθηκαν σε εντός έδρας παιχνίδι έπειτα από τον Ιούνιο του 2003 (τότε παιχνίδι με την Ελλάδα!) και μέτρησαν 5.609 ημέρες μέχρι να έρθει νέο κακό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό τους, λέει πολλά. Η Ισπανία είχε περάσει 38 επίσημα ματς με 34 νίκες και 4 ισοπαλίες και έφτασε η Αγγλία του 2018, τρεις μήνες μετά τη διεκδίκηση μιας θέσης στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, να κάνει το «μπαμ» στο πρώτο διεθνές ματς που διεξήχθη στο γήπεδο της Μπέτις έπειτα από 23 χρόνια.

Η νεότερη εθνική ομάδα της Αγγλίας από το 1959, πέτυχε τρία γκολ σε ένα ημίχρονο μετά από το ματς με τους Δανούς στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 που είχε διεξαχθεί σε Ιαπωνία και Κορέα, ενώ, η Ισπανία δέχθηκε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε εντός έδρας παιχνίδι για πρώτη φορά από το 1963, όταν τότε οι Σκωτσέζοι είχαν φτάσει στο εκπληκτικό 6-2 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»!

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δεν την ένοιαζε που είχε κατοχή της μπάλας σε ποσοστό που δεν ξεπέρασε το 35%. Δεν την ένοιαξε καν που οι τρεις πρώτες τελικές της προσπάθειες στο παιχνίδι με τους Ισπανούς κατέληξαν και οι τρεις στα δίχτυα του Νταβίντ Ντε Χέα! Ο διεθνής τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε να το πάθει αυτό από το Μουντιάλ της Ρωσίας, αφού βίωσε και πάλι βραδιά που... ό,τι πήγαινε μέσα, έγραφε! Τον «εκτέλεσε» δυο φορές ο Ραχίμ Στέρλινγκ και μια ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε με τη φανέλα με το εθνόσημο έπειτα από τρία χρόνια και το έκανε δις σε διάστημα 22 λεπτών, με το πρώτο από τα δύο του τέρματα στη Σεβίλλη, να είναι τρομερό από άποψη τελειώματος, αφού κεραυνοβόλησε την εστία των Ιβήρων σε μια από τις καλύτερες φάσεις που έχει να επιδείξει ιστορικά η εθνική ομάδα της Αγγλίας με 16 πάσες και σωστή κυκλοφορία μέχρι να εκφραστεί αριστουργηματικά η επίθεση και να φτάσει σε θέση βολής ο Ραχίμ Στέρλινγκ για το 1-0.

Englands build-up had 16 passes before the first goal. The best one? From Pickford #spainvsengland pic.twitter.com/LBPGY3b6LU

— Mohamed Mohamud (@sportvision_) October 15, 2018