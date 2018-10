Η ομιλία, ο Πογκμπά και οι... τελειωμένοι (pics & vid)

Βλέποντας το σκορ στο 2-0 από το πρώτο δεκάλεπτο και πολύ περισσότερο αντικρίζοντας την εικόνα που έβγαζαν οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να σκέφτονται ότι η βραδιά του Σαββάτου θα είχε ένα... μεγάλο και ενδιαφέρον τρίτο ημίχρονο για τον Μουρίνιο και το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας.

Από το 20ο λεπτό τα πράγματα άλλαξαν, στην ανάπαυλα σημειώθηκε η καθοριστική στιγμή και στο δεύτερο μέρος, οι «κόκκινοι διάβολοι» έπαιξαν με τρόπο που θα έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και αρκετό καιρό...

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ θα εύχονται αυτή η ανατροπή και οι... εκρήξεις χαράς στο «Ολντ Τράφορντ» ν' αποτελέσουν την επανεκκίνηση της ομάδας για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, με τον Πορτογάλο κόουτς να έχει κάνει κινήσεις που ευτυχώς για εκείνον, του βγήκαν σε άριστο βαθμό, όπως ακριβώς το σκεφτόταν.

Αρχικά, έκανε την πρώτη αλλαγή στο 20ο λεπτό γιατί αντιλήφθηκε ότι ο Μπαϊγί ήταν εκτός κλίματος στην άμυνα, δεν μπορούσε να βοηθήσει και με το σκορ ήδη στο 2-0 για τις «καρακάξες», η Γιουνάιτεντ χρειαζόταν επιθετική πνοή. Έξω, λοιπόν, ο Ιβοριανός αμυντικός, μέσα ο Ισπανός βιρτουόζος χαφ – ο οποίος είναι από αυτούς που έδειχναν να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του Μουρίνιο – και οπισθοχώρηση του ΜακΤόμινεϊ στην άμυνα. Ο νεαρός μέσος, βρέθηκε ξαφνικά με ευθύνη να σπρώχνει τη μπάλα από τα μετόπισθεν προς τις γραμμές μπροστά του, σε μια κίνηση που υπενθύμισε σε όλους πως ο Πορτογάλος τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» είχε επισημάνει μεσοβδόμαδα μετά το ματς του Champions League με τη Βαλένθια, ότι δεν έχει τους ποιοτικούς παίκτες που θα ήθελε για να μεταφέρουν το παιχνίδι από την άμυνα στην επίθεση με υψηλό επίπεδο τεχνικής.

Φτάνοντας στο ημίχρονο, με τον κόσμο ν' αποδοκιμάζει και τη Γιουνάιτεντ να έχει τέτοια εικόνα που ουδείς να μπορούσε να πιστέψει στην ανατροπή, ο Μουρίνιο θίγει θέμα... ανδρικής τιμής στ' αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ». Χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, προκαλεί τους παίκτες του να παίξουν σαν άνδρες στο δεύτερο ημίχρονο, αναλύει για μόλις δύο λεπτά ορισμένα τακτικά θέματα – που αφορούσαν αρκετά τον Πογκμπά – και αφιερώνει τα υπόλοιπα 10 λεπτά σε κουβέντα γύρω από την ελευθερία που θα έπρεπε να αισθάνονται οι παίκτες του, τη χαρά του παιχνιδιού και την πίστη τους για την ανατροπή της κατάστασης.

​

Κάπως έτσι έγινε, λοιπόν.

Ο Πογκμπά κάνει εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο ξεκινώντας από αρκετά πίσω πια τις επιθέσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο χώρος... εκκίνησης των προσπαθειών του, μαζί με τον Νεμάνια Μάτιτς, τον έκανε να δείχνει ως τον στόπερ που ο Μουρίνιο... ονειρεύτηκε από το 2016! Τότε, έλεγε για τον Γάλλο χαφ ότι θα μπορούσε να γίνει ένας εξαιρετικός αμυντικός, με τον Man of the Match της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ να συμπληρώνει 111 επαφές με τη μπάλα, 90% ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων, 6 τελικές, να φτιάχνει 2 φάσεις για γκολ και φυσικά να έχει την όμορφη ασίστ με τακουνάκι στον Μαρσιάλ, όταν το σκορ ήρθε προσωρινά στα ίσια (2-2).

Στην ανάπαυλα, ο ΜακΤόμινεϊ – για τον οποίο ο Ρίο Φέρντιναντ δήλωσε στον αέρα του BT Sport πως λυπάται που τον βλέπει στα μετόπισθεν να παίζει μια θέση που δεν την ξέρει σε ένα ματς που έχει στραβώσει τόσο πολύ – έχει αντικατασταθεί από τον Μαρουάν Φελαϊνί που ό,τι κι αν γίνει, δεν χάνει πόντους στη συνείδηση και τα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή του.

Ο Χουάν Μάτα μπορεί να μην θεωρείται πλέον βασικός κι αναντικατάστατος για τη Γιουνάιτεντ του Μουρίνιο, όμως είναι ο άνθρωπος στον οποίο θα βασιστείς στα δύσκολα κι εκείνος θα σε δικαιώσει. Με δική του εκτέλεση φάουλ έγινε η αρχή της αντεπίθεσης στο σκορ για τον σύλλογο του Μάντσεστερ, με τον Ισπανό να βάζει πάντοτε πάνω απ' όλα το καλό της ομάδας και να μοχθεί όσα λεπτά κι αν βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Άντονι Μαρσιάλ που δεδομένα έχει διαταραγμένη σχέση με τον Ζοσέ Μουρίνιο έπειτα και από την ιστορία του καλοκαιριού όπου ο κόουτς σκεφτόταν ακόμα και το ενδεχόμενο... επιβολής προστίμου στον ποδοσφαιριστή καθώς αυτός έφυγε για να βρεθεί κοντά στην σύντροφό του που έφερνε στον κόσμο το παιδάκι τους, ενήργησε ως ποδοσφαιριστής που σέβεται τον εαυτό του και τον σύλλογο. Σκόραρε, είχε θετικότατη παρουσία και έβαλε κι εκείνος το χεράκι του στην ανατροπή... ζωής για τον «special one», μέχρι να έρθει και το 3-2 από τον Αλέξις Σάντσες.

Αρκετοί από τους ρεπόρτερ της Γιουνάιτεντ που βρίσκονταν στο «Ολντ Τράφορντ», αμέσως έκαναν αναφορά στον θόρυβο τη στιγμή της ολοκλήρωσης του come-back. Σίγουρα για φέτος ήταν η πιο δυνατή και ψυχωμένη ιαχή από τους οπαδούς, αλλά ίσως και να αποτελεί το πιο δυνατό ξέσπασμα των τελευταίων ετών. Η ανατροπή αυτή έφερε ξανά στη μνήμη του κόσμου το DNA του κλαμπ, το οποίο έχει ξεχαστεί και κάνει σπανιότατες εμφανίσεις στη μετά – Φέργκιουσον εποχή.

Ο Αλέξις Σάντσες, είχε να σκοράρει από τον περασμένο Απρίλη σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, όταν τότε βρήκε δίχτυα κόντρα στην Τότεναμ στον ημιτελικό του Κυπέλλου! Μακριά από τον καλό του εαυτό, με τα χειρότερα στατιστικά από το πέρασμά του σε Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, με συνεχόμενες φήμες για τη σχέση του με τον προπονητή του, ο Χιλιανός επιθετικός πήρε κεφαλιά δίχως να κάνει ιδιαίτερο άλμα, ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς της Νιούκαστλ που δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τον ευνόησε η φάση και σκόραρε με κεφαλιά. Ο Αλέξις Σάντσες. Με το κεφάλι. Από την «καρδιά» της περιοχής. Έπρεπε να συμβεί κι αυτό για να επιβιώσει τη βραδιά του Σαββάτου ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Παίρνοντας το 100% από παίκτες με τους οποίους δεν έχει άριστες σχέσεις το τελευταίο διάστημα αλλά έχοντας αποφασίσει να κάνει κι εκείνος συνεχόμενες ενέργειες από την άκρη του πάγκου προκειμένου να μην αφήσει απλά το χρόνο να κυλάει με την ελπίδα να έρθει κάποια αντίδραση για την ομάδα του, ο Πορτογάλος έδωσε πρώτος τη μάχη του λίγο έξω από τη γραμμή του πλαγίου άουτ κι αυτό μεταφέρθηκε και εντός ορίων στους παίκτες του.

Μοναδικές παραφωνίες η εμφάνιση των Κρις Σμόλινγκ και Νεμάνια Μάτιτς. Μεγάλες οι ευθύνες τους στα γκολ που πέτυχε η Νιούκαστλ σοκάροντας το «Ολντ Τράφορντ», απάθεια και αδυναμία αντίστασης τους χαρακτήρισε στο παιχνίδι, ευτυχώς γι' αυτούς οι συμπαίκτες τους γύρισαν το ματς...

Yesterday was just another day in the life of Jose Mourinho...

