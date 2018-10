Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε... πλήρη αποσύνθεση (pics & vids)

Τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα ούτε στην καταστροφική σεζόν του Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει ούτε μια αγωνιστική περίοδο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» έχοντας συμφωνήσει ώστε να διαδεχθεί τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην άκρη του πάγκου της ομάδας, το 2013.

Τότε, βέβαια, υπήρχε και ο Ράιαν Γκιγκς που προσπαθούσε να σώσει την κατάσταση, που δέχθηκε να εκτελέσει χρέη παίκτη – προπονητή μετά την απομάκρυνση του Σκωτσέζου και που έμεινε πίσω να βοηθήσει και τον Λουίς Φαν Χάαλ στην τεχνική ηγεσία, πριν από την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο.

Παίκτες σε απόλυτη αναρχία, καμία συγκέντρωση στις υποχρεώσεις τους, παντελώς αδύναμοι στον αγωνιστικό χώρο, άλλοι αδιάφοροι όπως μαρτυρά η γλώσσα του σώματος, «θύματα» της έκθεσης των social media, με γκάφες εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

Έφτασε σε τέτοιο σημείο η κατάσταση που ακόμα και η Αστυνομία έβγαλε διάψευση προς τους ισχυρισμούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έκανε λόγο για αίτημα που απορρίφθηκε από τις Αρχές ώστε να οδηγηθεί με συνοδεία προς το «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τρίτης ώστε να μην καθυστερήσει για το ματς με τη Βαλένθια (έφτασε στο γήπεδο 43 λεπτά πριν την αρχική ώρα έναρξης και το παιχνίδι ξεκίνησε πέντε λεπτά αργότερα στις 22:05), κάτι που η Αστυνομία αρνήθηκε και μάλιστα υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει σχετικά για το κυκλοφοριακό μπάχαλο στους δρόμους του Μάντσεστερ. Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως η διοίκηση της Γιουνάιτεντ φέρεται να είχε ενημερώσει τον κόσμο να ξεκινήσει νωρίτερα για να φτάσει στο γήπεδο λόγω της κίνησης που θα συναντούσε στους δρόμους, όμως το πούλμαν με την αποστολή της ομάδας έκανε... σαν να μην το άκουσε!

Και γι' αυτό ο Μουρίνιο φταίει;

Ο Πορτογάλος κόουτς έχει τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες. Είναι περήφανος, είναι ιδιαίτερος, αλλά αυτό το έχει από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο Νησί για την Τσέλσι, το 2004, αφού συστήθηκε ως ο... special one. Πλέον, όμως, μόνο special δεν είναι. Δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να επαναλάβει αυτό τον χαρακτηρισμό για τις προπονητικές του ικανότητες. Μαζί του, η Γιουνάιτεντ έχει να πάρει νίκη στο «Ολντ Τράφορντ» από τις 10 Αυγούστου, κλείνει δίμηνο δίχως να έχει χαρίσει μια μέρα χαράς στους οπαδούς σε εντός έδρας ματς και ακόμα σχολιάζει τις ικανότητες των παικτών του και τις αδυναμίες που αυτή τη στιγμή απαγορεύουν στο αγωνιστικό του πλάνο να εφαρμοστεί όπως θα το ήθελε και το σκεφτόταν δίχως τις... ανατροπές που έχει συναντήσει για φέτος.

Λένε πως ο Μουρίνιο είναι μια εξαιρετική... προσωρινή λύση για μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που θέλουν να κατακτήσουν τίτλους άμεσα και δεν έχουν την υπομονή να παραμείνουν πιστοί σε ένα μακρόπνοο πλάνο το οποίο θέλει αφοσίωση και... γερό στομάχι. Η τρίτη σεζόν του Ζοσέ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει θεόστραβα από την προετοιμασία κιόλας, όταν το ένα αγωνιστικό πρόβλημα διαδεχόταν το άλλο, οι εμφανίσεις της ομάδας ήταν μετριότατες και μάλιστα, όταν τελείωσε η περιοδεία και τα φιλικά ματς, ο Μουρίνιο είχε εμφανιστεί ανακουφισμένος δηλώνοντας «επιτέλους», δείγμα των σκέψεων που έκανε πολύ πριν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.

Δεδομένα, παίκτες όπως οι Αλέξις Σάντσες, Πολ Πογκμπά και Ρομέλου Λουκάκου θα έπρεπε να παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους. Όμως δεν το κάνουν. Είναι κακοί, ο Χιλιανός δεν μπορεί με τίποτα να παρουσιάσει ένα κομμάτι του εξαιρετικού εαυτού που έβγαζε με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Βέλγος επιθετικός είναι ξεκάθαρα παίκτης ψυχολογίας κι όταν χάνει σε αυτοπεποίθηση δεν θα μπορεί να κάνει ούτε ένα κοντρόλ της προκοπής, ούτε καν να βγει νικητής σε τετ-α-τετ, οπως ορίζει και η δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Από την πλευρά του, το μεγάλο θέμα που ακούει στο όνομα του Πολ Πογκμπά, δεν... τιθασεύεται.

​

Ο Γάλλος χαφ, το καλοκαίρι στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην πρώτη τεράστια επιτυχία των «τρικολόρ» μετά την κατάκτηση του κόσμου το 1998, φροντίζοντας στα γήπεδα της Ρωσίας να δείξει γιατί όταν επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τα 100 εκατ.ευρώ που διέθεσε ο αγγλικός σύλλογος για να πάρει πίσω τον διεθνή μέσο από τη Γιουβέντους. Η σχέση του Πογκμπά με τον Ζοσέ Μουρίνιο θα μείνει στην ιστορία ως μια από αυτές που δεν γεφυρώθηκαν ποτέ όσον αφορά τον Πορτογάλο προπονητή και ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν συνεργάστηκε μαζί τους αλλά το γυαλί έσπασε οριστικά και δεν κολλήθηκε ποτέ ξανά. Οι Κασίγιας και Σέρχιο Ράμος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αρκετοί από τους παίκτες της Τσέλσι στη δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και πλέον ο Πολ Πογκμπά, πιθανότατα θα απαντούν διπλωματικά στο μέλλον όταν θα καλούνται σε συνεντεύξεις να τοποθετηθούν για τη συνεργασία τους με τον νυν κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αν διατηρούν σχέσεις έπειτα από τη συνύπαρξή τους, όπου κι αν σημειώθηκε αυτή.

Ο Λουκ Σο είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει ν' αντιστρέψει τελείως την κατάσταση από την εποχή που όταν επέστρεψε από το τρομακτικό, διπλό κάταγμα στο πόδι από το ματς του Τσάμπιονς Λιγκ με την Αϊντχόφεν, το 2015, άκουγε από τον προπονητή του να σχολιάζει τις επιδόσεις του και να τονίζει συνεχώς πόσο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους ήταν και πόση παραπάνω δουλειά θα έπρεπε να κάνει. Έφτασε ν' ακούει σχόλια και κριτική μέχρι και για τα κιλά του, όμως, ο Άγγλος μπακ έχει καταφέρει σε αυτή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι συνεχώς διακριθέντας και να έχει κερδίσει την εκτίμηση του Μουρίνιο που πλέον τον εμπιστεύεται τυφλά και θα είναι ο πρώτος στον οποίο ο τεχνικός της ομάδας θα κατευθυνθεί για ν' αγκαλιάσει μετά τη λήξη κάποιου ματς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν γνωστό πως τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2017-2018 έφτασαν στα 590 εκατ.λίρες, ποσό που αποτελεί ρεκόρ, ωστόσο, διέθεσαν μόλις 72,2 εκατομμύρια στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, σε αντίθεση με τα 140,9 εκατομμύρια του αμέσως προηγούμενου καλοκαιριού, το 2017. Οι Ντιόγκο Ντάλοτ και Φρεντ αποκτήθηκαν για να βοηθήσουν και μέχρι στιγμής έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό. Κι αν ο νεαρός μπακ από την Πόρτο δικαιολογείται μέχρι να βρει πατήματα και να μπορεί ν' ανταποκριθεί στο επίπεδο της Premier League, ο Βραζιλιάνος χαφ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αν και έδειχνε θετικά σημάδια, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει πόντους στο μυαλό του Μουρίνιο για το χώρο του κέντρου.

Κι αφού έφτασε ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να παίζει στην πρόσφατη ήττα (3-1) από τη Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και να... παρουσιάζεται ως κορυφαίος για τους «κόκκινους διαβόλους» σε ακόμα μια κακή αγωνιστική μέρα για εκείνους, ο Πορτογάλος τεχνικός αποθέωσε τον... σκάουτερ που εντόπίσε τον Ίσα Ντιόπ, ο οποίος συνείσφερε στην άμυνα των «σφυριών»!

Έμμεση «μπηχτή» προς τους ανθρώπους που έτρεξαν τον μεταγραφικό σχεδιασμό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το φετινό καλοκαίρι αλλά και που δεν κατάφεραν να βρουν πολλές αξιόλογες λύσεις από την περασμένη σεζόν για να προετοιμάσουν το έδαφος ενόψει της μεταγραφικής περιόδου

Τράβηξε κανείς τ' αυτί στον Μουρίνιο;

Κεντρικός αμυντικός δεν αποκτήθηκε και ο «Μου» έκανε λόγο για αδυναμία και έλλειψη τακτικής ικανότητας να φτιάξει η Γιουνάιτεντ παιχνίδι από τα μετόπισθεν. Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως δεν θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές το καλό της ομάδας ή τουλάχιστον δεν παλεύουν όλοι το ίδιο για να διορθωθεί η κατάσταση.

Νεότερα δημοσιεύματα τον θέλουν να έχει μιλήσει επί 45' στους παίκτες του παραμονές του παιχνιδιού με τη Βαλένθια για το Champions League ζητώντας τη στήριξή τους, αλλά σε συνέντευξή του στο BT Sport πριν από την αναμέτρηση με τις «νυχτερίδες» και σε σχετική ερώτηση για την υποστήριξη που θα ήθελε ν' απολαμβάνει, δήλωσε: «Δεν έχω ανάγκη ούτε ένα γλυκό μήνυμα στο κινητό, ούτε κάποιον να έρθει και να μου χτυπήσει φιλικά την πλάτη και να μου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω το συμβόλαιό του με το κλαμπ που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2020».

Ένταση μπροστά στις κάμερες για το... Instagram και για ένα βίντεο που ανήρτησε ο Πογκμπά με τους Σο και Περέιρα να χαμογελούν τις δύσκολες στιγμές του αγώνα με τη Ντέρμπι Κάουντι που έφερε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Λιγκ Καπ. Απρόσεκτο like από τον Βαλένσια σε σελίδα που ανέφερε πως ήρθε η ώρα για τον Μουρίνιο να μαζέψει τις βαλίτσες του και να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ». Δημόσια απολογία για το λάθος, αλλά ούτε λόγος για τα σενάρια που θέλουν τον διεθνή φουλ μπακ να μη μιλάει από τον Μουρίνιο. Αλέξις Σάντσες στο πουθενά, ολόκληρη ιστορία από το καλοκαίρι με τον Μαρσιάλ, που ναι μεν παίρνει συμμετοχές αλλά ουδείς γνωρίζει για την σχέση του με τον κόουτς έπειτα από την ιστορία του καλοκαιριού με την αποχώρησή του από την προετοιμασία για να χαρεί τις πρώτες ώρες του νεογέννητου παιδιού του.

«Έχετε ήδη λόγους για ν' ασκήσετε την κριτική και σας και δεν θα πω αυτά που θα μπορούσα να πω, αλλά θα έκανα πολύ κακό στον εαυτό μου αν τα έλεγα αυτά τα πράγματα» ήταν η ατάκα του στη συνέντευξη Τύπου μετά και το 0-0 στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια, με τους... απ' έξω, που έχουν «πονέσει» τη φανέλα της Γιουνάιτεντ να μην αντέχουν αυτό που βλέπουν. Ο Εβρά έκανε λόγο για κατάσταση που προκαλεί γέλιο σε όλο τον κόσμο που βλέπει αυτή την ομάδα, ενώ, ο Πολ Σκόουλς – μόνιμος... πολέμιος του Ζοσέ Μουρίνιο – υποστήριξε σε τηλεοπτικό πλατό πως αλλάζει κανάλι όταν βλέπει τους «κόκκινους διαβόλους» και πως ο Πορτογάλος αποτελεί ντροπή για τον σύλλογο, έχοντας ξεφύγει, δίχως να ξέρει πια τι λέει...

Jose Mourinho has brushed off criticism from Paul Scholes - as well as boos from the Old Trafford crowd - insisting @ManUtd fans are entitled to 'freedom of speech'.

More: https://t.co/UsaAVHr36a pic.twitter.com/6NqabcCLWU

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 3, 2018