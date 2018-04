Τα «διπλά» του Παναθηναϊκού στην Ισπανία που είχαν... ουσία! (vids)

Λίγες ώρες πριν ταξιδέψει η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Μαδρίτη ενόψει των δύο αγώνων για τα playoffs της EuroLeague, ο Κρις Σίνγκλετον έλεγε στην EuroLeague Greece «win it or go home» και αυτό ακριβώς ισχύει ενόψει του τέταρτου αγώνα στη σειρά.

Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δεν τα κατάφεραν στο Game 3 παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πολύ κοντά στη μεγάλη νίκη, η δεύτερη αναμέτρηση επί ισπανικού εδάφους έχει τον χαρακτήρα «do or die» για την ομάδα του τριφυλλιού. Με νίκη θα παραμείνει «ζωντανός» και θα έχει τη μεγάλη ευκαιρία του 5ου ματς στο ΟΑΚΑ, με ήττα θα αποκλειστεί από ένα ακόμα Final 4.

Εκτός από την πίστη και τη θέληση που υπάρχει στην ομάδα με το μάτι του Τσάβι Πασκουάλ να... γυαλίζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο Παναθηναϊκός θα έχει οδηγό και το παρελθόν. Η EuroLeague Greece επέλεξε πέντε μεγάλα «διπλά» των «πρασίνων» στη διοργάνωση τα οποία του απέφεραν... σημαντικούς καρπούς στη συνέχεια. Και αυτό ακριβώς θα ψάξει στη Μαδρίτη. Το «διπλό» που θα τον ξαναφέρει σε θέση οδηγού ενόψει της πρόκρισης στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Το... ξεμπούκωμα του Νίκολας

Γίνεται από ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του ΤΟΡ-16 να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια; Κι όμως, γίνεται. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για τον Ντρου Νίκολας της σεζόν 2008-09. Μπορεί να είχε αποκτηθεί με τις περγαμηνές του μεγάλου σουτέρ και του μεγάλου σκόρερ αλλά μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2009, ήταν πραγματικό... φάντασμα του εαυτού του. Είχε 5,5 πόντους στην EuroLeague κατά μέσο όρο με μόλις 28% στα τρίποντα! Όμως η αναμέτρηση του «Palacio Martin Carpena» έμελλε να φέρει τα πάνω-κατω και να αλλάξει το status quo που επικρατούσε μέχρι εκείνη την περίοδο.

Ο Νίκολας πραγματοποίησε τότε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι εκείνο το σημείο οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 81-69 και στην αντεπίθεση για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Συγκεκριμένα είχε 19 πόντους με 3/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ήταν το ματς όπου ο Αμερικανός... ξεμπούκωσε και στο ΤΟΡ-16 να μετρήσει 11 πόντους κατά μέσο όρο και 52% στα τρίποντα! Το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν; Γνωστό! Πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός.

Η νίκη-πρόκριση στα playoffs του 2011

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού και πάλι η Μάλαγα στο κλείσιμο της αυλαίας για το ΤΟΡ-16 της σεζόν 2010-11, όπου οι «πράσινοι» ήθελαν πάση θυσία τη νίκη προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο των playoffs. Όπερ και εγένετο. Με το τελικό 77-61 η ομάδα του «τριφυλλιού» τερμάτιζε στην δευτερη θέση του ομίλου της και θα αντιμετώπιζε στην postseason της EuroLeague την αήττητη (με 6-0) στο ΤΟΡ-16, Μπαρτσελόνα.

Ο Ντρου Νίκολας ήταν και πάλι εκείνος που έκανε την διαφορά στην Ανδαλουσία έχοντας σε αυτό το ματς 18 πόντους με 7/16 σουτ, ενώ ο Διαμαντίδης ο -όπως πάντα- άνθρωπος ορχήστρα με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ήταν το ματς που έδωσε στον Παναθηναϊκό το δικαίωμα να ελπίζει στην κατάκτηση του 6ου αστερίου.

Το «κλείδωμα» του Ναβάρο και το εισιτήριο της Βαρκελώνης

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να είχε το προβάδισμα με 1-0 νίκες ύστερα από ένα ματς που είχε κριθεί στις λεπτομέρειες (83-82), μπορεί να είχε το μομέντουμ στη σειρά των playoffs, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ποιος ήταν το αφεντικό στη σειρά. Άλλωστε η σειρά των playoffs με την Μπαρτσελόνα το 2011 πέρασαν στην ιστορία για την άμυνα του Καλάθη στον Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Με την ζώνη «box and one» του Ομπράντοβιτς, ο Νικ είχε γίνει σκιά του Καταλανού σκόρερ, ο οποίος βρισκόταν τότε στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Αποτέλεσμα; Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ο Παναθηναϊκός να επικρατήσει με 75-71, να κάνει το «break» και να πάρει το αβαντάζ της έδρας, το οποίο τον βοήθησε να πάρει το εισιτήριο για το Final 4 της Βαρκελώνης. Στην κρίσιμη αναμέτρηση της Βαρκελώνης, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα με 75-71 (Σάτο 18, Διαμαντίδης 16, Μπατίστ 14-Ναβάρο 19, Άντερσον 11, Βάσκεθ 11) και έστειλε την σειρά στο ΟΑΚΑ!

Ο Τσαρτσαρής «καθάρισε» τα playoffs

Στις 21 Μαρτίου 2013 είχε διεξαχθεί το πιο σημαντικό παιχνίδι στη Μαδρίτη από πλευράς κρισιμότητας. Ήταν η 12η αγωνιστική του ΤΟΡ-16 και ο Παναθηναϊκός ήθελε πάση θυσία τη νίκη προκειμένου να απομακρυνθεί από οποιοδήποτε σενάριο που τον ήθελε να βγαίνει εκτός playoffs! Στην περί[της της ήττας θα έβλεπε... κατάματα τον αποκλεισμό! Οι «πράσινοι» κατάφεραν να νικήσουν οριακά με 74-73 και αυτό χάρη σε ένα σερί 8-0 στην τελευταία περίοδο με το οποίο προηγήθηκαν με 66-63.

Έκτοτε πήραν το momentum και δεν άφησαν τους Μαδριλένους να τους κάνουν τη ζημιά, αφήνοντας δύο νίκες πίσω τους την Ουνικάχα Μάλαγα που ακολουθούσε. Ο Τσαρτσαρής με 16 πόντους ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού, ενώ ακολούθησαν οι Διαμαντίδης (14π., 8ασ.), Ούκιτς (12π.) και Λασμέ (10π.). Για τη Ρεάλ, από 17 πόντους είχαν πετύχει οι Νίκολα Μίροτιτς και Ρούντι Φερνάντεθ.

Το μυθικό τρίποντο του Διαμαντίδη στον Τζαουάι

Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τα playoffs της σεζόν 2012-13 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Δημήτρης Δαμαντίδης έμελλε να βάλει φαρδιά-πλάτια την υπογραφή του. Τελευταία δευτερόλεπτα. Η Μπαρτσελόνα κρατούσε το προβάδισμα με 65-63 και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε τη μπάλα στα χέρια του. Ζαλίζει τον Τζαουάι με τις ντρίπλες του και με ένα βηματάκι προς τα πίσω «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75 μέτρα για το 66-65 του Παναθηναϊκού στα 9'' πριν από το τέλος.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» έφερναν τη σειρά στα ίσια κόντρα στους «μπλαουγκράνα» και ταυτόχρονα έπαιρναν το πλεονέκτημα της έδρας! Μπορεί στην πορεία να το... πέταξαν στα σκουπίδια με το σκορ στο 2-1 ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση και η νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν μία από τις μεγαλύτερες ever του Παναθηναϊκού και η τελευταία με τόσο μεγάλη σημασία, μέχρι και σήμερα.