Μάικλ Πόρτερ Τζ.: Άντεξε, η υπομονή έγινε συνώνυμο του και το ταλέντο του στρώνει τον δρόμο! (vids)

Το 2020 θα είναι η χρονιά του και αν έχει υγεία τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Οι Νάγκετς τόλμησαν αυτό που κανείς άλλος μέχρι την 14η θέση δεν είχε τολμήσει, απέκτησε τον Μάικλ Πόρτερ Τζ. στο περσινό ντραφτ και όντας τραυματίας, ο παίκτης και η ομάδα έκαναν υπομονή και πλέον βλέπουν τους καρπούς των κόπων του να αποδίδουν.

Δεν είναι εύκολο για ένα 18χρονο αγόρι, με όλη την ορμή και το ταλέντο να τον βάλεις στην γωνία και να τον πείσεις να μπει σε μια διαδικασία μακράς αποθεραπείας. Υπάρχουν ημέρες που η αισιοδοξία στραγγίζεται και η δύναμη μοιάζει να εγκαταλείπει το σώμα και το πνεύμα. Δεν είναι μόνο ο Πόρτερ. Ο δρόμος είναι δύσκολος για όποιον καλείται να τον διανύσει και χρειάζεται πολλά στοιχεία του χαρακτήρα για να φτάσεις μέχρι το τέλος της διαδρομής αλώβητος.

Μόλις πέρυσι ο Πόρτερ έκανε αίσθηση στα παρκέ των κολεγιακών παιχνιδιών, το όνομα του φιγούραρε σε εκείνα των κορυφαίων για το ντραφτ του 2018, αλλά τα πράγματα θα έπαιρναν μια άλλη τροπή. Από την κορυφή των επιλογών το όνομα του άρχισε να κατρακυλά και οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και συγκεκριμένα της πλάτης του ήταν όλο και πιο συγκεχυμένες. Η απόφαση του να αλλάξει κολέγιο και ο ξαφνικός τραυματισμός του, άλλαξε όσα είχε δει μέχρι εκείνο το σημείο.

Η πόλη που αμέσως τον λάτρεψα, με την ίδια ταχύτητα τον έκρινε και τον έκανε να μπει σε ένα δύσκολο μονοπάτι μόνος του. Ο κόσμος τον περίμενε, οι οπαδοί, τα Μέσα, αλλά ο Πόρτερ έπρεπε να τα αντιμετωπίσει όλα με την σωστή σειρά. Ο τραυματισμός τους ήταν δύσκολος, το χειρουργείο μονόδρομος και η κριτική που δέχτηκε ως παιδί τεράστια.

Έχει πει την δική του εκδοχή της ιστορίας, την έχει «καρφιτσωμένη» στην προσωπική του σελίδα στο twitter και η πίκρα του είναι προφανής. Πλέον, όλοι ξέρουν ότι έχει έναν σκοπό και αυτός δεν έχει να κάνει με φήμη, δόξα και λεφτά που ακολουθούν συνήθως μια καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει να κάνει με ποιον και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά κάποιον, που παλεύει και εκείνος να βρει τον δικό του δρόμο.

People have been telling their version of my story my entire life. This is my version. #GodsPlan @PlayersTribune pic.twitter.com/bSuB8kzTGF

