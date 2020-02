Λέοναρντ: Κορυφαίος και που να δεις τι σου' χω για μετά! (pics & vids)

O Kαουάι Λέοναρντ μετά το ματς με τους Πέλικανς στις 18 Γενάρη μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία μετά το Ουόρλντ Φρι το 1980 που καταφέρνει να πετύχει 5 σερί 30άρες.

Αυτή ήταν η 2η φορά στην καριέρα του που φτάνει σε αυτή τη διάκριση, αφού το είχε πετύχει και το 2017.

Kawhi Leonard is the first Clippers player with 5 straight 30-point games since World B. Free in 1980 (11 straight).

It's just the 2nd time in his career he's scored 30+ in 5 or more consecutive games (6 straight in 2017). pic.twitter.com/Wss7FM9eDx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 18, 2020